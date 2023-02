Stad Roeselare biedt financiële steun aan muziekevenementen

Wie een muziekevent wil realiseren in Roeselare en daarmee het vrijetijdsaanbod van de stad verruimt, kan hiervoor financiële steun krijgen. Het huidige muziekevenementenreglement kreeg namelijk een grondige update en werd uitgebreid door ook meerdaagse muziekevenementen en muziekreeksen te integreren.

De muziekevenementensubsidie is er voor alle verenigingen en inwoners van Roeselare die een muziekevenement in de vrijetijd organiseren waarbij het muziekoptreden een centrale plaats inneemt. Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie types van muziekevenementen: een muziekoptreden, een muziekfestival (één- of meerdaags) en een muziekreeks.

Muzikaal talent van eigen bodem

Het basisbedrag van het type muziekevenement varieert. Een muziekoptreden ontvangt een basisbedrag van 800 euro, voor een muziekfestival bedraagt dit 3500 euro voor een festival van 1 dag en een muziekreeks vertrekt van een basissubsidie van 2000 euro. Een verhoging van dit basisbedrag is mogelijk door te voldoen aan één of meerdere bijzondere criteria. Wie kan aantonen dat zijn project uniek en vernieuwend is voor Roeselare, of uitgaat van een samenwerking met meer dan één initiatiefnemer, of een bijzondere meerwaarde biedt voor de stad, krijgt een hogere subsidie. In Roeselare is heel wat muzikaal talent van eigen bodem aanwezig. Ook wie dit muzikaal lokaal talent een podiumplaats geeft, wordt hiervoor extra beloond.

Logistieke steun

Naast deze belangrijke financiële stimulans, voorziet de Stad ook logistieke steun. Dat kan door het toekennen van een voucher voor materiaal of het gratis ter beschikking stellen van stadsinfrastructuur.

De beoordeling van de muziekevenementen gebeurt vier keer op jaarbasis en wordt gelijkgeschakeld met de deadlines voor de projectsubsidies.