Stad Oostende lanceert oproep om Arno te eren als muzikaal icoon van de Stad aan Zee

Vrijdagavond speelt Arno voor de tweede week op rij in een uitverkocht Kursaal. Stad Oostende wil de iconische artiest graag een passend eerbetoon geven en lanceert daarom een oproep aan alle horecazaken om op vrijdag 25 februari, na het concert, collectief vijf nummers van Arno of TC Matic te draaien.

Het brede publiek is ook welkom op zondag 6 maart om een metersdikke erehaag te vormen wanneer de artiest een Lifetime Achievement Award krijgt tijdens het Filmfestival Oostende.Vanavond speelt Arno het laatste van twee concerten in Kursaal Oostende. Het eerste concert vorig weekend was emotioneel en beklijvend, Arno op zijn best. De rockzanger is een icoon in Oostende en ver daar buiten. Stad Oostende wil deze laatste concerten in Arno’s thuishaven niet ongemerkt voorbij laten gaan. De Stad vraagt daarom aan alle cafés en horecazaken om vrijdagavond 25 februari om 22.15 uur, een playlist te draaien met vijf nummers van Arno of TC Matic.

De horecazaken uit de omtrek van Kursaal Oostende zullen op dat moment de concertgangers over de vloer krijgen, die zo kunnen nagenieten van een extra hommage. Maar ook alle andere cafés in Oostende worden opgeroepen om op 22.15 uur hun bezoekers en gasten te verrassen met een mooie Arno-playlist. Op die manier weerklinkt overal in de Stad aan Zee een mooi muzikaal eerbetoon aan één van Oostendes grootste artiesten.

Erehaag en applaus tijdens Filmfestival Oostende

Maar er is meer: op zondag 6 maart krijgt Arno namelijk een Lifetime Achievement Award (LTA) op het Filmfestival Oostende (FFO). Rond 16.00 uur arriveert hij op de rode loper. Een erehaag gevormd door Oostendenaars en andere Arno-fans en een daverend applaus als de artiest aankomt, zou een passend eerbetoon zijn. Ook hiervoor lanceert Stad Oostende dus een oproep aan iedereen die Arno een warm hart toedraagt. Na de rode loper kan je de uitreiking van zijn LTA bijwonen met aansluitend de kortfilm ‘La vie de Roger’ en de film ‘Presque’. Info en tickets voor deze vertoning via filmfestivaloostende.be/nl/programma/presque. Arno was overigens de Master tijdens de eerste editie van het filmfestival in 2007.