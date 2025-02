Stad Brugge zoekt Klinkende Kroegen voor een muzikale zomer

Stad Brugge lanceert een oproep aan Brugse kroegen om deel te nemen aan de editie 2025 van Klinkende Kroegen en WIJklanken. Deze zomerse concertreeksen brengen muziek naar cafés in zowel de Brugse binnenstad als de deelgemeenten en moeten zorgen voor een levendige, muzikale zomer. Vorig jaar haakten enkele kroegen af wegens de strenge geluidsnormen en bijhorende gasboetes.

Voor deelname aan Klinkende Kroegen wordt onder een kroeg een Brugse horecazaak verstaan waar bezoekers in hoofdzaak komen om iets te drinken en niet om te eten. Kroegen of cafés die enkele snacks aanbieden, vallen nog steeds onder deze noemer, maar cafetaria’s komen niet in aanmerking. Voor WIJklanken zijn cafetaria’s wél toegelaten.

Kandidatuur

Kroegen in Brugge kunnen zich tot 28 februari 2025 kandidaat stellen om een podium te bieden aan een van de vele liveoptredens. Klinkende Kroegen, bestemd voor cafés in de binnenstad, vindt plaats op woensdagavonden in juli en augustus. WIJklanken, gericht op kroegen in de deelgemeenten, vindt plaats op dinsdagavonden in dezelfde periode.

Vorig jaar haakten enkele kroegen af, onder meer wegens de strenge geluidsnormen en bijhorende gas-boetes voor lawaaioverlast. Nu roept cultuurschepen Nico Blontrock de Brugse cafés op toch om deel te nemen. Hij vindt steun bij burgemeester : “Deze evenementen zorgen voor sfeer in onze stad en deelgemeenten. Ze versterken niet alleen de horecasector, maar dragen ook bij aan een levendige en aantrekkelijke stad. We hopen op een sterke deelname, zodat we samen een muzikale zomer kunnen beleven.”

Praktisch

Klinkende Kroegen vindt plaats op woensdagen 2, 9, 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20, 27 augustus 2025 – max. 3 locaties per avond. WIJklanken zijn op dinsdagen 1, 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus 2025 – max. 2 locaties per avond. De optredens mogen plaatsvinden tussen 19 en 23.30 uur. Er geldt een afwijking op de geluidsnormen tot 93 dB(A) voor openluchtoptredens en 90 dB(A) binnen

Kroegen die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven via www.brugge.be/deelname-klinkende-kroegen-wijklanken. Let wel: een kandidatuur betekent niet automatisch deelname. Stad Brugge maakt na afloop van de inschrijvingsperiode een kalender op, waarbij rekening wordt gehouden met beschikbaar materiaal, andere evenementen en mogelijke wegwerkzaamheden.

Een gekozen datum betekent niet automatisch dat deze ook wordt toegekend. Daarom wordt aangeraden om nog geen band vast te leggen voordat Stad Brugge de deelname officieel heeft bevestigd.