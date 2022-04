Springlevende Fanfare Sint-Cecilia concerteert samen met Marijn Devalck: “Nu meer leden dan vóór corona”

Ondanks de coronaperiode is de fanfare Sint-Cecilia in Heestert na 159 jaar nog niet uitgespeeld, integendeel zelfs: het is nog altijd een actieve vereniging, met iets meer dan honderd leden. Dat wordt beslist duidelijk op 16 april, tijdens een – langverwacht – concert met Marijn Devalck.

Naast de fanfare zelf omvat de vereniging ook een drumband, een jeugdensemble en een twirlingclub. Het jongste lid is 6 jaar, het oudste is er 79. “Dit is dan ook wat onze Fanfare Heestert zo uniek maakt: jong en oud die samenkomen om muziek te spelen, over de grenzen van meerdere generaties heen. En uit dit samenspelen en de liefde voor muziek ontstaan dan ook sterke vriendschapsbanden, die vele jaren blijven duren”, zegt voorzitter Peter Vanlerberghe.

Sterkhouders

De fanfare speelt meerdere concerten en verzorgt samen met de drumband en de twirlingclub verschillende straatoptredens – van rond de kerktoren in Heestert tot op de dijk aan de kust.

“Deze variatie aan optredens maakt het spelen in een fanfare zo boeiend. We zijn sinds vele jaren een van de sterkhouders in het lokale gemeenschapsleven. Op alle grote feestelijkheden zijn we aanwezig om er met onze muziek een echt feest van te maken. Maar ook zonder onze muziek proberen we een bijdrage aan het gemeenschapsleven te doen. Zo hebben we vorig jaar een Halloweenwandeling georganiseerd. Dit jaar volgt trouwens een tweede editie.”

Repetitielokaal

Eind 2019 kon de vereniging voor de repetities haar intrek nemen in de nieuwe schoolgebouwen. “In de polyvalente ruimte werd door de gemeente extra in akoestische voorzieningen geïnvesteerd, zodat we er zonder gevaar voor geluidsoverlast voor de buren kunnen musiceren. We zijn ook blij dat we een berging ter beschikking hebben gekregen, voor ons slagwerk en materiaal. En onze twirlingclub kan voor de trainingen terecht in de turnzaal van de nieuwe gemeenteschool.”

Van deze nieuwe accommodatie kon men echter nog niet veel genieten. “In maart 2020, toen we volop ons concert met Marijn Devalck aan het voorbereiden waren, werd door de coronapandemie het verenigingsleven abrupt stilgelegd. Via digitale meetings probeerden we het sociaal contact tussen de leden levendig te houden, maar samen digitaal musiceren was voor ons niet haalbaar”, aldus de voorzitter.

Ingrijpende periode

Behalve tijdens de oorlogsjaren lag de werking van de muziekvereniging de voorbije 160 jaar nog nooit zo lang stil als in de voorbije twee jaar.

“De coronaperiode is voor onze vereniging een ingrijpende periode geweest, net zoals voor de meeste andere verenigingen ongetwijfeld. Financieel was het een harde dobber. Er waren twee jaar lang bijna geen inkomsten van onze optredens, terwijl heel wat kosten bleven doorlopen. Gelukkig heeft de gemeente via een aantal initiatieven de verenigingen wat kunnen ondersteunen.”

Even werd ook gevreesd dat heel wat leden zouden afhaken. “Uiteindelijk waren het er maar enkele. Dankzij de instroom van nieuwe mensen tellen we vandaag al meer leden dan net voor corona. We zien de toekomst dan ook positief tegemoet.”

Twee jaar vertraging

Het concert met Marijn Devalck was eerst gepland in april 2020. Door de eerste lockdown werd het uitgesteld naar de herfst van 2020. Uiteindelijk werd het 16 april 2022. “Marijn Devalck en onze dirigent Jacob Surdiacourt kennen elkaar al lang. Ze komen bovendien allebei uit Brakel. Beiden zijn enorm verheugd dat ze eindelijk nog eens samen kunnen optreden. Er werd een muziekprogramma vol hoogtepunten uit de bigband-muziektraditie samengesteld, muziek die Marijn nauw aan het hart ligt. Het belooft een heel mooie muzikale avond te worden.”

Na afloop van ieder concert trakteert de fanfare met een gratis drink om te klinken op een mooi en zomers muzikaal jaar.