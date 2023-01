Soulsister geeft op de vooravond van Ronde van Vlaanderen concert op Markt van Brugge

Het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge organiseert samen met de Stad Brugge en Flanders Classics een live concert met SOULSISTER op de vooravond van de start van de Ronde van Vlaanderen. “Het optreden gaat door op 1 april 2023 op de Markt van Brugge en we gebruiken het megagrote podium van de Ronde van Vlaanderen”, laat de organisatie weten.

De start van de Ronde van Vlaanderen is na zes jaar afwezigheid terug in Brugge. Op zondag 2 april 2023 maar ook in 2025 en 2027 zal de start van deze wereldbekende wielerwedstrijd vanop de Markt in Brugge starten.

“Het weekend van 1 en 2 april 2023 wordt Brugge even het centrum van de wielerwereld en wanneer dan alle ogen op ons gericht zijn en er zovele Belgische doch ook buitenlandse fans in onze stad zijn, leek het ons gepast om er dan maar een weekendevent van te maken”, gaat de organisator verder.

“Het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van het muziekfestival ‘Brugge Tripel Dagen’ en we zijn dan ook uitermate verheugd dat het Brugse Stadsbestuur ons gevraagd heeft om dit muzikaal evenement op de vooravond van de start van de Ronde van Vlaanderen te organiseren. Aangezien er op de wielerwedstrijd heel wat wereldtoppers aan de start staan, wilden wij voor ons muzikaal deel zeker niet achterblijven. Als hoofdact hebben we niemand minder dan Soulsister kunnen strikken.”