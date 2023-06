‘Songs to die for’ in het Spaans Paviljoen in Veurne

Op 3 en 4 juni bracht het dameskoor ‘Kvinna’ twee schitterende optredens voor een volle zaal in het Spaans Paviljoen in Veurne.

‘Kvinna’ startte als kwartet in december 2020. Sarah Decadt ging toen op zoek naar enkele zangeressen om samen te zingen tijdens de lange coronawinter. De eerste repetities vonden plaats in de tuin, op anderhalve meter van elkaar, gewapend met dekentjes en thee. Later kwamen er meer dames de groep vervoegen en momenteel telt ‘Kvinna’ (wat vrouw in het Zweeds betekent), tien zangeressen tussen 30 en 42 jaar. De leden zijn bijna allemaal afkomstig uit Veurne en vormen samen een hechte en enthousiaste groep. Het koor zingt drie- of vierstemmig en steeds a capella. Hun playlist omvat nummers, waarvan er enkele zeer bekend zijn bij het grote publiek. Sarah Decadt bewerkte het lied ‘Bang Bang’ van Sonny Bono tot een vierstemmig nummer.

Nummers als Copacabana, Tom Dooley, Hijo de la luna, No time to die, en De wanhoop van Laïs staan eveneens op hun programma.

Een gevarieerd repertoire

Op het repertoire staan verder vooral folksongs, hedendaagse koorwerken, en lichte muziek. Na “A cocktail of songs” in juni 2022 brachten de dames met “Songs to die for” hun tweede concertprogramma voot een volle zaal van het Spaans Paviljoen. Meer info vind je op hun facebookpagina Kvinna of via kvinna.koor@gmail.com;

José Tyteca