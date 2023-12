Songfestivalwinnaar Sandra Kim komt naar Michelsberg

In het voorjaar van 2023 stond Sandra Kim als winnares van The Masked Singer nog onder het heilige blauwe dak van het Antwerps Sportpaleis, in februari van 2024 zal ze te zien zijn in de sporthal Michelsberg van Spiere-Helkijn. De gezellige faciliteitengemeente strikt één van de grootste artiesten van het land en hoopt daarbij ook de eigen bewoners te inspireren.

Opmerkelijk bericht op de Facebookpagina van Spiere-Helkijn deze week: ‘SAVE THE DATE’ gepaard met een foto van de goedlachse Sandra Kim. Op 16 februari 2024 staat de songfestivalwinnares in de plaatselijke sporthal, en daar is de vrijetijdsdienst erg trots op. “Sandra Kim is het icoon van België!” , verklaart vrijetijds-medewerker Alexia Aelvoet. “We zagen Sandra Kim als Koningin bij The Masked Singer een soort van comeback maken. Het idee om haar naar Spiere-Helkijn te halen lag dan ook meteen voor de hand. De artieste kan overigens verschillende genres spelen.”

Nog voor de kaartenverkoop van start gaat blijkt dat concept al een schot in de roos te zijn, verklaart Jill Bogaert, die samen met Alexia het evenement organiseert: “Het is opmerkelijk hoeveel positieve reacties we reeds kregen van zowel binnen als buiten de gemeente.”

Inspiratiebron

Het is niet toevallig dat uitgerekend Sandra Kim de naam is die het enthousiaste duo wist te strikken: “Sandra Kim is afkomstig uit Luik, en is getrouwd met een Vlaming. Dat is iets wat een inspiratie kan zijn voor onze inwoners, aangezien we een faciliteitengemeente zijn”, aldus Alexia. “Het was de bedoeling om deze keer ook de Franstaligen aan te trekken, en dat blijkt te werken na de reacties van de eerste dagen” , verklaart Jill. Het binnenhalen van een nationale artiest is overigens een beproefd recept voor de meest zuidelijke gemeente van West-Vlaanderen: “Kim komt straks in het rijtje met onder andere Clouseau, Natalia, Will Tura, Belle Perez en Axelle Red”, knipoogt Jill.

paar honderd man

Het is niet te ontkennen dat een geslaagd evenement van verschillende factoren afhangt. Het enthousiasme bij de organisators en de bevolking lijken in eerst instantie duidelijk aanwezig, maar wanneer zou het evenement voor jullie geslaagd zijn? “We rekenen stiekem toch wel op een paar honderd man. Voorlopig werken we niet met een maximumgetal, maar we volgen de inschrijvingen nauwkeurig op zodat we met alle veiligheidsmaatregelen rekening kunnen houden” , besluit Jill. (SV)

Kaarten zijn vanaf vrijdag 1 december te koop op de website van de gemeente, https://www.spiere-helkijn.be/. Een kaartje kost 20 euro.