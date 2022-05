Solidariteitskoor Vamos Pra Lutar zingt tegen oorlog en armoede

Het vierstemmig solidariteitskoor Vamos Pra Lutar strijkt op vrijdag 20 mei neer in Kortemark. Het concert wordt georganiseerd door Broederlijk Delen Kortemark.

Dit concert stond oorspronkelijk al gepland op 14 maart 2020, net de dag waarop ons land in lockdown ging door de coronacrisis.

Actuele thema’s

“Het solidariteitskoor Vamos Pra Lutar, een groep van 40 zangers en muzikanten, brengt om 19.30 uur in de kerk van Kortemark een deugddoend concert”, vertelt Marie-Jeanne Compernolle van de werkgroep Broederlijk Delen. “Het koor zingt voor vrede en rechtvaardigheid en tegen oorlog, verdrukking, armoede en uitbuiting. Thema’s die ons allen raken en meer dan ooit actueel zijn.”

De zangers komen uit alle hoeken van West-Vlaanderen. Ook Kortemark is vertegenwoordigd met onder meer Piet Glorieux, de voorzitter van de plaatselijke 11.11.11-werkgroep. Het koor wordt begeleid door een waaier aan instrumenten: gitaren, basgitaar, mandoline, dwarsfluit, percussie, piano, djembé, viool en accordeon. Dirigent van dienst is Rik Decramer, die tijdens de lockdown meermaals een openluchtconcert organiseerde in wzc Blijvelde in Kortemark.

Kleurrijke selectie

Op het programma staat een kleurrijke selectie van liederen uit verschillende hoeken van onze wereldbol. Thema van het optreden is zingen en delen om de wereld te veranderen. Het concert wordt georganiseerd door de werkgroep Broederlijk Delen Kortemark met steun van de Noord-Zuidraad Kortemark.