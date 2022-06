Sofie Pauwels blikt vooruit op Festival Dranouter: “Vakantiegevoel en volkse sfeer”

Op 5, 6 en 7 augustus staat Festival Dranouter weer op het programma. De komende vier weken blikken we vooruit met vier belangrijke schakels van het festival. Vandaag aflevering 1: communicatieverantwoordelijke Sofie Pauwels (29).

Herinner je jouw eerste Festival Dranouter nog?

“In 2013 ging ik voor het eerst aan de slag als vrijwilliger en sindsdien heb ik nog geen enkele editie gemist. Dat eerste festival herinner ik me zeker nog. Ik was toen lid van het JOC in Ieper en we ontvingen een oproep om te komen helpen. Samen met mijn vrienden maakte ik deel uit van devlindergroep. Wij fladderden van de ene naar de andere taak, maar waren wel echt op het festivalterrein actief. Dat was een onvergetelijke ervaring, want we leerden zoveel mensen kennen. De leukste taak vond ik persoonlijk desweep. We moesten alle feestgangers uit de biertent naar buitenvegen, met het nodige gezever en humor.”

Welk Dranouter-moment zal je nooit meer vergeten?

“Ik heb een heel persoonlijke relatie met het festival, want ik heb hier mijn lief leren kennen, die mij op het terrein dan ook ten huwelijk heeft gevraagd. Uiteindelijk kregen we zelfs de kans om een plechtige ceremonie op het festival te organiseren. Die momenten zal ik natuurlijk nooit vergeten. In december zijn we ook papa en mama geworden van Bo. Ze komt deze zomer sowieso eens meegenieten, we kochten zo’n grote koptelefoon voor haar. Bo is nu al lid van de Dranouter-familie, dus ik hoop dat ze later ook vrijwilliger wil worden. Dat zie je hier zelfs vaker in het team van medewerkers. Generaties uit dezelfde familie die jaar na jaar hun steentje aan de organisatie bijdragen. Dranouter Festival zit in vele gezinnen echt verankerd.”

Wat maakt Festival Dranouter voor jou uniek?

“Sowieso de variatie in de line-up. Je komt hier bekende namen, maar ook totaal onbekende artiesten tegen. Ik ontmoet veel mensen die achteraf zeggen: We wisten niet wie er op het podium stond, maar amai, wat een feestje. Je kunt hier dus werkelijk ontdekkingen doen. Maar ook de sfeer is onbeschrijfelijk. Het gaat er veel rustiger, veel gemoedelijker aan toe. Iedereen is chill en vriendelijk. Dranouter Festival brengt echt een vakantiegevoel naar boven. En de volkse atmosfeer draagt daar enkel toe bij. Het hele dorp is bij het festival betrokken, overal hangen vlaggetjes, kun je iets drinken. Dat is echt de max.”

Kijk je uit naar deze editie?

“Ja, echt wel. Maar ik voel ook een gezonde portie zenuwen. Een festival met alles erop en eraan is toch van 2019 geleden. Ik moest dus enkele zaken via mijn draaiboek opfrissen. Ik vermoed dat mensen nog uitbundiger zullen vieren, omdat we nu geen beperkingen meer krijgen. Je maakt op Dranouter ook vrienden, die je hier jaarlijks ontmoet. Die herontmoetingen zullen na twee jaar waarschijnlijk des te hartelijker zijn. Ik ben ook een grote fan van Wim Opbrouck en hoop hem dan ook aan het werk te zien met ’t Beste van ’t Westen. ”

Heb je nog een ultieme festivaltip?

“Probeer veel en gevarieerd te eten! Een festival is intensief en eten wordt te vaak uitgesteld. Dan eindigt het met een pakje friet. Niets mis mee, maar je hebt op Dranouter zo veel leuke standjes, waar je echt lekkere gerechtjes kunt proeven.”