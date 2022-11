Smile zingt vredesconcert met boodschap van hoop

Smile, het gemengde koor voor mensen met een beperking, zingt op zondag 20 november een vredesconcert in de kerk van Sint-Jozef Arbeider op de wijk Driekoningen. De enthousiaste zangers willen in zware tijden een boodschap van hoop uitdragen.

De deuren gaan open om 15.30 uur en het concert start om 16 uur. De toegangskaarten kosten 10 euro (5 euro voor kinderen tot 12 jaar). De vier bestuursleden, twee koppels, zijn de schragende krachten van Smile: voorzitter Geert Steelant en dirigent Joke Tanghe uit Aartrijke (maar beiden uit Torhout afkomstig) en pianist Filip Jaques en accordeonist Véronique Verlinde uit de Aartrijkestraat. De manier waarop dat kwartet de uitgelaten vriendensfeer in de groep laat overheersen, verdient alle lof.

Niet alleen het muzikale telt

Het koor bestaat al sinds eind 2008 met Geert Steelant, die niet alleen van muziek houdt maar ook groene vingers heeft, als planter van het muzikale zaadje. Hij dirigeerde het koor tot in 2011 en gaf daarna het stokje door aan zijn vrouw Joke.

“Op elk moment houden we rekening met de mogelijkheden van de koorleden, hoe beperkt die soms ook zijn”, zegt hij. “Iedereen heeft talenten en die benadrukken we. Binnen Smile staat niet alleen het muzikale centraal. We willen een groep vormen waarin de koorleden zich tevens op sociaal en emotioneel vlak kunnen ontplooien. Daarom organiseren we jaarlijks een uitstap waarin we de vriendschapsbanden extra versterken. De leden moeten verlangen naar de repetities en dat doen ze ook. Hun glimlach, de gedreven manier waarop ze de liedjes zingen en hun unieke uitstraling ontroeren een almaar groter publiek.”

Aanstekelijk enthousiasme

“We vormen met z’n vieren een hecht bestuur”, vult Joke aan. “De inbreng van Filip en zijn vrouw Véronique valt niet te onderschatten. Filip zorgt als pianist voor de arrangementen van de liedjes en pompt daar veel energie in. Zonder hem zou het niet simpel zijn om Smile vorm te geven.”

“Het Vredesconcert van zondag 20 november brengt een boodschap van hoop”, aldus Véronique. “We sturen vredeswensen naar de wereld en zijn bewoners. De leden van het koor zingen vanuit hun hart en dat merk je. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Eigenlijk had het concert vorig jaar in november al moeten plaatsvinden, maar daar stak corona een stokje voor.”

Op zondag 18 december om 15 uur in De Schouw in Lichtervelde herhaalt Smile zijn concert samen met het koor Lisenko, dat onder leiding van Geert Steelant staat.

(JS)