Slechtziende Torhoutse drummer mag op podium voor concert van Rammstein in Oostende

Torhoutenaar Wesley Jaques, drummer bij de Belgian Quo Band, mag woensdagavond voor het concert van Rammstein in het park De Nieuwe Koers in Oostende even het podium op. Als muziekliefhebber met een visuele beperking kreeg hij hiervoor van de organisatoren en van het management van de Duitse metalgroep de toestemming.

Wesley Jaques (40) uit Torhout is IT’er bij de fabrikant van badkamerwinkels X20. Maar vele muziekfans kennen hem als drummer bij Belgian Quo Band. Hij is de enige West-Vlaming in deze Status Quo tribute band. Wesley kocht een ticket voor het concert van Rammstein in Oostende, maar mag nu als extraatje even het podium op.

Vuurwerk

“Ik ben van bij mijn geboorte slechtziend, maar de optredens van Rammstein zijn een totaalbeleving. Je ruikt en voelt de warmte van het vuurwerk dat ze afsteken, de bassen rammelen in je buik. Bijgevolg vind ik het niet zo erg dat ik enkel lichtflitsen op het podium, maar de artiesten niet zie. Vandaar ook de keuze voor deze Duitse metalgroep, ook al is mijn muzikale smaak erg divers: van Pink Floyd tot kleinkunst.”

“Voor veel zaken heb ik een speciale bril met een soort “verrekijkertje” erop. Die bril gebruik ik om televisie te kijken, mijn gsm te bedienen of te werken op de computer. Die bril zou ik ook kunnen opzetten voor het concert, maar die is te opzichtig en te duur om zomaar te dragen tussen duizenden vreemde mensen. Je zou kunnen zeggen: “neem dan een golden circle ticket”? Financieel weegt dit vrij zwaar bovenop mijn festivalbudget, het is voor mij geen oplossing.”

“Tijdens de tournee van Rammstein in Duitsland vroeg een blinde vrouw aan de zanger of ze zijn aangezicht eens mocht voelen, zodat ze kon weten hoe hij eruit ziet. Dat bracht de band op het idee een bijzondere “podium-tour” aan te bieden, uitsluitend voor hun fans met een visuele beperking. Via de Facebook-pagina van de band kon je je hiervoor kandidaat stellen. Ik heb het met succes gedaan!”

“Om 19.10 uur moet ik mij op een bepaalde plaats op de festivalsite aanmelden, samen met een begeleider. Ik hoop dat de toer in het gezelschap van een groepslid is, maar ik vrees van niet. Hoe dan ook, het zal een unieke podiumervaring zijn. Vooraf kunnen tellen hoeveel stappen groot het podium is, geeft je als slechtziende toch een extra beleving. Ook de menigte horen vanop het podium, wordt een unieke ervaring.”

Gratis

“Rammstein biedt deze experience gratis aan, je moest enkel aan de hand van officiele documenten bewijzen dat je een visuele beperking hebt. En natuurlijk wel een toegangsticket gekocht hebben! De vraag van de blinde Duitse fan greep de band zodanig aan dat ze beslist hebben iets op touw te zetten om meerdere mensen met een visuele beperking toch een extra ervaring te bezorgen.”

“Fantastisch toch?! Zonder er extra geld voor te vragen! Geef de wereld wat meer van dit soort belangeloze goedheid en hij zou er misschien iets anders uitzien”, besluit Wesley Jaques.