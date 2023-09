Sister May uit Roeselare stelt vrijdag debuutalbum voor: “Absoluut hoogtepunt in onze carrière”

Op vrijdag 29 september stelt de Roeselaarse muziekband Sister May z’n eerste volledige album voor in De Kreun in Kortrijk. Een debuutalbum waar heel wat tijd en energie is ingekropen. Dat zorgt er dan weer voor dat de verwachtingen hooggespannen zijn bij de muzikanten. “Het is op dit moment het absolute hoogtepunt in onze muzikale carrière”, klinkt het.

Sister May, de Industrial progressieve rock band, staat al sinds 2017 op diverse podia. De Roeselaarse band heeft ondertussen al meer dan 130 shows op de teller door gans Europa. Maar the best is yet to come, want op vrijdag 29 september is het tijd voor de volgende stap. Dan releasen ze hun eerste volledige album dat de titel ‘Undecided Behaviour’ heeft gekregen. Een speciaal moment, zo blijkt. “Als band werk je jaren hard om een unieke sound te bepalen. Als je dan met die sound nummers kunt maken dan is dat een heel fijn gevoel”, klinkt het bij zanger Bert Goethals.

Drie jaar hard werken

“Als je daarnaast ook nog eens mag samenwerken met een van je muzikale helden, dan kun je spreken van een succes. De samenwerking met Matt McJunkins van A Perfect Circle is een van de fijnste dingen die we ooit mochten ervaren als muzikant. Het is ook het einde van een proces dat drie jaar heeft geduurd. De eerste opnames werden in de zomer van 2020 gedaan. We hebben heel snel beslist om onze plaat pas uit te brengen na corona en om ook nog enkele nummers bij te schrijven. Er is dus wel wat werk en metier ingekropen, wat er dan weer voor zorgt dat de verwachtingen hoog liggen. Het is op dit moment het absolute hoogtepunt in onze muzikale carrière”, aldus Bert.

Het debuutalbum stelt Sister May niet voor in hun thuisstad, maar wel in De Kreun in Kortrijk. “Daar spelen was een ambitie en een droom. Het is een zaal met een mooie geschiedenis en ook een referentie in het clubcircuit. We kregen ook de kans om dit te doen. De vorige releases waren al in Roeselare.”

Ondertussen loopt de ticketverkoop vlot. Er zijn nu al 380 tickets verkocht, maar er zijn nog steeds tickets beschikbaar via https://www.wildewesten.be/nl/event/sister-may.

Internationale interesse

Wat de toekomst betreft zijn ze bij Sister May alvast ambitieus. “We hopen dat we met deze plaat nog een stap te zetten. Zodat we op mooie festivals terechtkomen. Daarnaast voelen we dat er internationale interesse is in onze muziek. Dit resulteerde al in een mooie plek op de mainstage van een festival in Malta. De toekomst ziet er dus goed uit”, besluit Bert. (MB)