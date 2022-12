Siska Schoeters en Niels Destadsbader trappen Top 2000 van Radio2 af in Roeselare

Met een druk op de knop door burgemeester Kris Declercq, samen met presentatoren Siska Schoeters en Niels Destadsbader, is de Top 2000 van Radio2 afgetrapt. Een week lang zendt de radiozender 24 op 7 live uit in Roeselare.

De Top 2000 is de eindejaarslijst van Radio2. Dit jaar doen ze dat live vanuit Roeselare. Alle bekende gezichten tekenen daarbij present en er zijn ook tal van optredens. De Grote Markt is voor de gelegenheid omgetoverd tot een belevingsplein met ook nog een reuzenrad, carrousel en rolschaatspiste.

Music

Het startschot werd gegeven door burgemeester Kris Declercq samen met Siska Schoeters en Niels Destadsbader. Het eerste nummer in de lijst was ‘Lift U Up’ van 2 Fabiola. Nu gaat het in een rechte lijn naar volgende zaterdag, oudejaarsavond, 18 uur voor de ontknoping. De top-2 is overigens al bekend, maar de volgorde nog niet. Stemmen daarvoor kan nog altijd via de site van Radio2. Wordt het ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole & Hugo of toch weer ‘Music’ van John Miles?

Er zijn ook heel wat optredens komende week. Milo Meskens is vanmiddag de eerste, Michael Shack sluit met zijn drums af op 31 december. Voor het volledige overzicht kan je hier terecht!