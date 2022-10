Sint-Cecilia uit Ardooie maakt zich op voor tiende editie Swingin’Hits

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Ardooie zit in de laatste rechte lijn naar de tiende editie van hun Swingin’Hits. Om de twee jaar brengen ze hier een heus spektakel waarbij de harmonie concerteert met bekende artiesten.

Ook dit jaar presenteren ze een mooie affiche. Isabelle A en Daalman zijn er dit jaar om samen met Udo voor een onvergetelijke avond te zorgen in evenementenzaal de Ark op 29 oktober. Deze tiende verjaardag staat aangestipt als een groot feest voor de harmonie én voor het publiek dat elke keer weer kan genieten van de muzikale kwaliteiten van de Ardooise harmonie onder leiding van dirigent Peter Lejaeghere. Ook nu weer verwachten we een perfecte samenwerking tussen de harmonie en de aangekondigde vedetten.

Deze Swingin’Hits is voor de Koninklijke Harmonie een gelegenheid om zich voor te stellen. Er is ook een jeugdensemble onder leiding van Koen Haverbeke en daar krijgen heel wat jongeren een goede muzikale opleiding. Hans Dewachter dirigeert het trommelcorps.

Het concert start op zaterdag 29 oktober om 20 uur in de evenementenzaal van De Ark in de Melkerijstraat. Kartje Kilo staat in voor de presentatie. Toegangskaarten in voorverkoop kosten 22 euro. Aan de deur betaal je 25 euro. Kinderen tot acht jaar komen er gratis in. Voor 95 euro kun je er genieten van een VIP arrangement. Reserveren kan je op www.kmma.be.