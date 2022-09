Sint-Cecilia toont weer haar ‘Liefde voor ’t muziek’

Op zondag 25 september presenteert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia voor het tweede jaar op rij ‘Liefde voor ’t Muziek’. Van 11 tot ongeveer 16 uur geven verscheidene afdelingen het beste van zichzelf. Kom gratis genieten.

“De New Year Proms tijdens het derde weekend van januari en het themaconcert in mei zijn vaste jaarlijkse muzikale afspraken voor de harmonie”, vertelt Nele Vandecasteele, een van de trekkers van het muzikaal openluchtevenement. “Toen kwam corona en werden enkele concerten noodgedwongen geschrapt, maar in september van vorig jaar hebben we een coronaveilig alternatief ‘Liefde voor ‘t muziek’ bedacht en georganiseerd.”

“Die eerste editie was een schot in de roos, de muzikanten beleefden er plezier aan om de gerepeteerde stukken uit te voeren, en het talrijk opgekomen publiek genoot met volle teugen. Het optreden was heel laagdrempelig en gratis, zodat iedereen ‘Liefde voor ’t Muziek’ kon meemaken, gecombineerd met een aperitiefje, een drankje, een barbecueworst of koffie met taart. Daarom herhalen we dat concept, op zondag 25 september.”

Gevarieerd programma

“We starten om 11 uur met de drumband, een knallende opener, onder leiding van Kasper Gryspeert. Na de drumband komen de verschillende ensembles van de harmonie aan bod, met als eerste elf saxofonisten. Na de middag speelt mini-Jorum, dat zijn de allerkleinsten die slechts enkele jaren instrumentles achter de rug hebben, gevolgd door het klarinetchoir, waarin acht klarinettisten het beste van zichzelf geven. Jorum, beter gekend als de jeugd van de harmonie, onder leiding van Carla Pattyn, speelt als voorlaatste. Afsluiten doen we met de harmonie, onder leiding van Peter Peeters.”

“Een gevarieerd programma, dus, op het binnenplein van de OCAR, met einde omstreeks 16 uur. De muzikanten spelen op een overdekt podium. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind!” (AD)