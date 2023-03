Sint-Cecilia, PTK en MTK serveren muzikale lente

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Koolskamp ruikt de lente en wil je op 1 april laten meegenieten van haar lenteconcert, in evenementenzaal De Ark in Ardooie.

De avond staat volledig in het teken van ‘muziek en beelden’. Zo neemt de harmonie je mee in de betoverende wereld van de filmmuziek. De muziek van een stevige actiefilm wordt afgewisseld met de muziek van een vleugje romantiek op het witte doek. “Onze harmonie is van alle markten thuis. Het publiek kan er zich laten meeslepen op de iconische klanken van legendarische films”, zegt secretaris Bert Declerck.

Daarnaast treedt ook het Percussion Team Koolskamp (PTK) op. Dat brengt binnen de thematiek van ‘muziek en beelden’ een concept dat de titel ‘colours of friendship’ kreeg. “Hierbij krijgen emoties een kleur en een beeld die tijdens de uitvoering voor extra sfeer zorgen. Het publiek wordt bij de uitvoering betrokken”, aldus Bert Declerck.

Ook het majorettenteam (MTK) zal die avond te zien zijn. Dat geeft niet alleen choreografie ten beste in een begeleiding door de harmonie, maar serveert ook dans op zelf gekozen nummers.

Met Michel Follet

“Het wordt dus een avond met voor elk wat wils, en we zorgen ook voor een speciale gast die alles in goede banen moet leiden: Michel Follet wordt naar Koolskamp gehaald als presentator. Deze gastheer is niet alleen een uitstekend presentator, maar ook een filmkenner die jarenlang een filmquiz presteerde op de toenmalige BRT”, zegt voorzitter Jan Dhaene.

Met dit concert sluit de harmonie een onzekere periode af.

“De coronatijd was voor veel muziekmaatschappijen een periode waarin ze leden verloren. Gelukkig hebben wij nieuwe mensen met liefde voor muziek kunnen aantrekken”, zegt Bert Declerck. “In oktober konden we voor het eerst weer optreden en toen stelden we vast dat het publiek ons niet vergeten was: er was een grote opkomst voor het aperitiefconcert. We hopen met dit lenteconcert op ons elan door te gaan.”

Voor de harmonie is het nu ook uitkijken naar de ingebruikname van het nieuwe lokaal. De bouw in de Klaverstraat is bezig. Als alles goed loopt, kan er in september verhuisd worden. (JM)

Kaarten voor het lenteconcert zijn te koop bij de leden van de harmonie of via 0499 38 93 14. Het concert begint om 20 uur.