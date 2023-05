Sint-Cecilia en D’accentjes organiseren lenteconcert in Merkem

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merkem en jeugdharmonie D’accentjes nodigen iedereen uit op hun lenteconcert dat doorgaat op 6 mei om 19 uur in de Sint-Bavokerk in Merkem.

De kon. Harmonie St.-Cecilia staat onder leiding van Peter Peeters, de jeugdharmonie onder leiding van Anne-Marie Ooghe. Tijdens het concert wordt het publiek meegenomen op een ontspannende muzikale ontdekkingsreis.

Wie erbij wil zijn kan vooraf kaarten kopen bij de leden van de harmonie aan de prijs van 10 euro pp, of aan de deur voor 12 euro pp. Kinderen onder 12 komen gratis mee, in de inkomprijs is een drankje inbegrepen.

(foto ACK)