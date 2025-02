Singer-songwriter Miller brengt popconcert in de Sint-Janskerk

Singer-songwriter Steven ‘Miller’ Mulier (51) staat op zaterdag 1 maart met het popconcert ‘One Day’ in de Sint-Janskerk in Kachtem. Hij deelt er het podium met zijn neef Elias en zangeres Otice.

Steven is al jaren door de muziekmicrobe gebeten. “Ik moet een jaar of vijf geweest zijn toen ik een klein keyboard van mijn broer kreeg”, herinnert hij zich. “Dat was mijn eerste voeling met muziek en het heeft me nooit meer los gelaten. Ik ben dan zelf in verschillende bandjes beginnen spelen toen ik 15 jaar was. In de Chiro was mijn bijnaam ‘Miller’ en zo is mijn artiestennaam ontstaan. Later ging ik als toetsenist in diverse bands aan de slag en rond 2007 nam mijn solocarrière een hogere vlucht. Toen volgden er onder andere hits als ‘Lisa Lisa’ en ‘I Would’ die op de radio gespeeld werden.”

Al die aandacht leidde ook tot een album. Hij toerde ook tien jaar met een tributeband van The Police. “Toen ik kinderen kreeg, werd alles op een wat lager pitje gezet, maar nu pik ik de draad van ‘Miller’ graag terug op. Mijn neef Elias Mulier, zelf een uitzonderlijk slagwerktalent, gaf vorig jaar de aanzet voor een eerste concert in de Sint-Janskerk en dit jaar doen we dat met plezier nog eens opnieuw.”

“We brengen onder de noemer ‘One Day’ een hele reeks popcovers. Ook Otice staat met ons op het podium, een jongedame uit Oostende die momenteel schittert in ‘Lift You Up’ op VTM. Zij brengt een ode aan Lady Gaga. De opstelling zal ook uniek zijn, in het midden van de kerk, met het publiek rond ons verdeeld.” Wie nog meer Miller wil, zal later dit voorjaar nog kunnen genieten van een Sting-Tribute dat hij brengt. Het concert ‘One Day’ start op 1 maart om 20 uur.

Tickets kosten 20 euro, inclusief drankje. Ze zijn te koop via broodjeszaak De Kriebel, krantenwinkel Skoebidoe of de persoonlijke website van Steven.