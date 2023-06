Singalong XL ontroert 250 mensen in De Grote Post

Woensdag was in De Grote Post Singalong XL te zien, een concert waarin 50 Oostendenaars samen zingen en verhalen uit hun leven vertellen. 250 mensen waren erbij.

Sinds 2017 worden wekelijkse zangstonden georganiseerd in de Oostendse ontoetingscentra, in samenwerking met De Grote Post. Om de tiende verjaardag van het cultuurhuis te vieren, werd theatermaker Stefan Perceval aangetrokken om het zingen een extra dimensie te geven. Hij peilde naar persoonlijke verhalen van de zangers en liet hen die vertellen tussen de liedjes door. Het resultaat daarvan was woensdag te zien in De Grote Post. 250 mensen waren erbij. De voorstelling gaat binnenkort ook op tournee langs de woonzorgcentra. Meer over de achtergrond van het project Singalong lees je hier.