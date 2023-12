Sigiswald Kuijken is de 47ste laureaat van de André Demedtsprijs in Kortrijk

De André Demedtsprijs is een onderscheiding die de Kortrijkse Marnixringen Broel en Kleikop om de twee jaar uitreiken aan een persoon of vereniging die zich op een opmerkelijke manier verdienstelijk heeft gemaakt voor Vlaanderen en de Nederlandse taal en cultuur, en zo in de voetsporen treedt van schrijver André Demedts, naar wie de prijs is genoemd. De eer gaat nu naar bekende muzikant Sigiswald Kuijken.

Sigiswald Kuijken is oprichter en bezieler van het barokorkest La Petite Bande en musicus met wereldfaam. “Zijn tomeloze inzet en enthousiasme blijven muzikanten, musici en muziekliefhebbers wereldwijd inspireren. Dat alleen al is een gigantische verdienste”, zegt prof. dr. Joost Weyler, hoogleraar Epidemologie en Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, in zijn laudatio. “Ik ben zeer vereerd en aangenaam verrast met deze prijs. Gelukkig is het geen Levensprijs, want dan ben je oud en eventueel overleden”, lacht de 79-jarige Sigiswald Kuijken. “Dit mooi beeldje zal ik blijven koesteren.”

Het beeldje is het personage Lucky Luke van Kortrijkzaan Morris, heel toepasselijk in het jaar dat striptekenaar Morris/Maurice De Bevere 100 jaar zou geworden zijn. “Sigiswald Kuijken is als begenadigd musicus een monument in de wereld van de klassieke muziek, in casu de Barokmuziek”, zegt Bart Flamée, voorzitter van MR Kortrijk Kleikop in zijn introductie.

Belangrijk voor barokmuziek

Sigiswald Kuijken is geboren in Dilbeek op 16 februari 1944. Hij is een Vlaamse musicus en dirigent. Na zijn Latijns-Griekse humaniora aan het Koninklijk Atheneum in Brugge en studie viool aan de Brugse Muziekacademie, trok hij naar het Conservatorium in Brussel, waar hij in 1964 afstudeerde. Van 1964 tot 1972 was hij samen met onder meer zijn broer en cellist Wieland, lid van het Alariusensemble. Hij werkte samen met de toenmalige specialisten in de zoektocht naar de authentieke uitvoering van de barokmuziek, zoals Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Anner Bylsma en Robert Kohnen.

Door zelfstudie verdiepte hij zich in de bouw en speeltechnieken van oude instrumenten.

Populaire docent

In 1972 richtte hij samen met Gustav Leonhardt het barokorkest La Petite Bande op, waarmee ze talloze opnames en tientallen concertreizen maakten door Europa, Japan, Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Tussen 2005 en 2012 bracht het ensemble onder zijn leiding een 17-delige cd-reeks Cantates van Bach uit bij Accent. Hij was leraar barokviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij was ook een veelgevraagd gastdocent in onder meer het Royal College of Music in Londen, de Universiteit van Salamanca in Spanje en de Musikhochschule in Leipzig in Duitsland.

Onderscheidingen

2007: eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven

2009: laureaat van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste.

2012: ANV-Visser Neerlandiaprijs en Gouden Penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

2016: Klara Carrièreprijs 2015