Siegfried gaat elke week naar de harmonie met papa Jan: “Leuke mix van oud en nieuw”

Siegfried Tahon is straks met Sint-Cecilia De Haan aan zijn tweede winterconcert toe. Samen met vader Jan musiceert hij erop los bij de harmonie. “Het is ons wekelijks vader-zoonmomentje.”

De appel valt nooit ver van de boom, zegt het spreekwoord: de opa van Siegfried (11) speelde vroeger ook in een orkestje. “Hij was accordeonist”, zegt Jan. “Ik herinner mij dat ik als kind wel eens op zijn accordeon mocht spelen, maar eigenlijk wou ik liever drummer worden. Zo ben ik op mijn dertiende bij Showkorps Willen Is Kunnen Oostende gerold, waar ik na een jaar echter al de overstap maakte naar de kopersectie – meer bepaald de sousafoon. Waarom? De slagwerkinstructeur was nogal een strenge”, glimlacht Jan. Zijn eerste blaasinstrument was evenwel de trompet. “Maar het mondstuk was te klein voor mij.”

Bij Marcel Vanthilt

Hoe dan ook: Jans allereerste optreden kon tellen. “Dat was op televisie bij Marcel Vanthilt”, glimlacht Jan. “Met Willen Is Kunnen trokken we eigenlijk heel België rond; we traden op tot in Wallonië en zelfs in de buurlanden. In die tijd had je overal wel een taptoe waar de fanfare naartoe kon.”

Ondertussen speelt Jan zes jaar bij Sint-Cecilia De Haan. “Ze stonden op de vrijetijdsbeurs, en een buurman die ook bij de harmonie speelt, had al eens gevraagd of het niets voor mij zou zijn. Ik heb het mij nog geen moment beklaagd”, zegt Jan, die de microbe op zijn beurt doorgaf aan zijn zoon. “Siegfried volgt momenteel slagwerk aan de Stedelijke academie voor Muziek en woord. Hij heeft een uitstekend ritmegevoel”, aldus Jan. Sinds een tweetal jaar gaat Siegfried ook mee naar ’t muziek. Hij speelt er drums, xylofoon en pauk; en daarnaast nog een heel amalgaam aan kleinere slaginstrumentjes zoals de tamboerijn, koebel, cymbalen en bongo’s. “Extra laagjes die het geheel een nog vollere klank geven”, klinkt het.

Siegfried is net als zijn vader niet vies van het hardere werk. “We hebben al tickets voor Rammstein”, knipoogt Jan. “Maar ook de Blues Brothers vind ik leuk”, zegt Siegfried. “Ik zou later ook wel graag in zo’n bandje willen spelen.”

Samen musiceren in groep heeft als voordeel dat het meer een sociale beleving wordt. Als je altijd maar thuis in je eentje moet zitten oefenen, wordt dat op den duur ook maar een sleur”, merkt Jan op. “En bij de harmonie wordt er best wel wat afgelachen. ’t Is echt een toffe bende.” Siegfried is momenteel wel de jongste spruit bij Sint-Cecilia. “Maar hij heeft er zijn plekje gevonden”, aldus Jan.

Volhouden

Wat Siegfried er zelf zo leuk aan vindt? “’t Is efkes je gedachten aan de kant zetten. Al kan de repetitie soms ook wel wat saai zijn. Je moet volhouden hé: op de muziekschool zijn we in mijn klas met vierentwintig gestart, nu zijn we nog met zeven.”

En de muziek bij ’t muziek? Is die niet wat oubollig? “Da’s altijd een leuke mix van oud en nieuw”, zegt Siegfried. Op het winterconcert mag hij zich aan een solonummertje wagen: ‘Hedwig’s Theme’, op de xylofoon. “Van Harry Potter, jawel.” Ondertussen is het al Siegfrieds derde groot concert, en zijn tweede winterconcert bij de harmonie. Maar de jongeman geniet ook met volle teugen van de straatoptredens die tijdens de zomermaanden op het programma staan. “Het is ons wekelijks vader-zoonmomentje”, zegt Jan. “Maar als we marcheren zien papa en ik elkaar niet”, valt Siegfried in. “Met mijn trommel loop ik helemaal vooraan in de groep, terwijl de koperblazers altijd achteraan blijven.”

Jan haalt voor de foto zijn bastuba boven. “Mijn drumstel staat op zolder. Ik probeer er niet op te spelen als de rest van het huis nog slaapt”, lacht Siegfried.

De harmonie brengt op zaterdag 16 december haar jaarlijks winterconcert in de Wielingen onder leiding van dirigent Wim Van Volsem. Op het programma: ‘A Tribute to Amy Winehouse’, ‘A Swinkling Christmas Radar Love’, ‘Shallow’, ‘White Christmas’, ‘Let Me Entertain You’ en ‘Vivo Per Lei’. Het concert vangt aan om 20 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur. De inkom bedraagt 10 euro, gratis voor kinderen onder 12 jaar. Kaarten bij de leden van de harmonie, of via het bestuur: 0486 50 29 66 of secretariaat@stceciliadehaan.be