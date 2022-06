SevZero brengt met ‘Atmosphere’ tribute aan Joy Division op Sinner’s Day

Een van de blikvangers op de eerste dag van het festival Sinner’s Day – vrijdag 24 juni – is de Oostendse band SevZero met leadzanger Peter Craeymeersch en gitarist John Crombez als bekende leden. De band brengt er met hun muziekproject ‘Atmosphere’ op het hoofdpodium een tribute aan de Britse postpunkband Joy Division. “De band was steeds een inspiratie voor ons.”

SevZero is een rock-, new wave en coverband, die in 2009 ontstond en nog steeds uit dezelfde bezetting bestaat: Aad Lampe op drums, leadzanger Peter Craeymeersch, basgitarist Emile Dekocker, gitaristen John Crombez en Pat Dekocker en Thijs Soete op keyboards. Later kwam daar ook PA-man Nicolas Vlaeminck bij. Peter Craeymeersch is uiteraard bekend als Toerismedirecteur in Oostende, John Crombez is fractieleider van Vooruit in de gemeenteraad. Na een moeilijke coronaperiode, waarin er zelfs niet mocht gerepeteerd worden, zorgt de band al een tijdje opnieuw voor heel wat sfeer tijdens hun optredens.

Een van de hoogtepunten dit jaar wordt ongetwijfeld het optreden van vrijdagnamiddag om 14.30 uur op het Sinner’s Day festival in het Maria Hendrikapark. Het moet meteen één groot eerbetoon worden aan hun grote voorbeeld en inspiratie, de legendarische band Joy Division van leadzanger en songwriter Ian Curtis, die in 1980 zichzelf het leven benam. “In 2020, de 40ste verjaardag van het overlijden van Curtis, wilden we al een tribute organiseren, maar daar stak corona dus een stokje voor”, vertelt Peter Craeymeersch.

Fantastische band

“Ik was nog te jong om hen te zien optreden, maar ik ben steeds een grote fan geweest en ook de andere leden van Sevzero hebben een hechte band met Joy Division. Hun muziek past echt bij ons genre, onze manier van spelen en onze keuze van muziek. We willen hun absoluut niet letterlijk kopiëren, maar er wel oprecht mee omgaan. Er zijn trouwens niet veel bands die nummers van de band coveren. Met ons project ‘Atmosphere’, genoemd naar een nummer van Curtis, willen we tijdens een krachtige set, en met nummers zoals het overbekende Love will tear us apart, de mensen op het festival nog eens laten kennis maken met de unieke sound van de fantastische band die Joy Division was. Het blijft een boeiende uitdaging. We spelen bovendien voor ons doelpubliek, dus zullen we er ook nu meer dan honderd procent voor gaan.”