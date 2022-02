Serge Feys over Arno: “Straks wordt hij nog baron, zoals Ensor”

Ook al is Arno doodziek, toch zijn het grootse dagen voor het Oostendse rockicoon. Zaterdag speelde hij in zijn geboortestad een memorabel concert, waar de levenslust van af spetterde. Maandag werd le plus beau op het paleis ontvangen door koning Filip. Voor Serge Feys , muzikant en compagnon de route sinds jaren, viel het concert emotioneel te zwaar. “Ik zag hem zitten en moest wenen. Na twee nummers ben ik vertrokken. Vrijdag speelt Arno nog eens. Misschien dat het me dan wel lukt.”

De lonesome zorro is fel verzwakt door zijn twee jaar durende strijd tegen pancreaskanker, maar wil absoluut nog zoveel mogelijk optreden. Drie concerten in de AB in Brussel zijn achter de rug, op 15 maart staat nog een vierde gepland. In Oostende vinden twee – uitverkochte – concerten plaats: één zaterdag laatst, één op vrijdag 25 februari. Arno liet al enkele keren weten dat hij “binnenkort zijn moeder zal bezoeken in de hemel”. Het concert vorige zaterdag in het Kursaal was voor veel mensen in de zaal dan ook emotioneel. Maar Arno toonde tijdens een van zijn laatste optredens volop zijn levenslust.

Serge Feys (62), muzikant en muziekprogrammator in cc De Grote Post, trekt al ruim 40 jaar op met Arno en ging ettelijke keren met hem op tournee. Geen wonder dat het optreden zaterdag ook hem tot tranen toe bewoog. “Ik ken hem sinds mijn 19 jaar, deed zo veel concerten samen… Ik heb getwijfeld of ik zou gaan of niet. En dan zie je hem zo zitten. Dat greep naar de keel. Na twee nummers ben ik buiten gegaan. Ik dacht nog van terug te keren, maar heb het niet meer gedaan. Het doet pijn om iemand zo te zien aftakelen.”

Deel van zijn wereld

Zondag brachten Arno en Serge wel nog enkele uren samen door. “Samen zitten, een beetje babbelen, iets drinken. We genoten van elkaar gezelschap, al zei hij niet zo veel. Hij is op hé, na een gevecht van twee jaar tegen zijn ziekte. Het is wat het is. Ik weet wel dat hij blij is dat hij die optredens nog kan doen, omringd door goede muzikanten. Dat is heel zijn leven. Zonder die optredens was het misschien al gedaan. Of hij mij gevraagd heeft om een stukje mee te spelen? Nee, maar ik ken hem een beetje. Hij wil dat alles tot in de puntjes gerepeteerd is. Dat is zijn autistisch kantje. En voor mij was dat moeilijk op dit moment. Het zou me ook te emotioneel zijn gevallen. Maar we telefoneren wel regelmatig.”

“Arno heeft me zondag verteld dat hij de volgende dag uitgenodigd was bij de koning. Elk heeft daar zijn mening over, maar ik vond dat fantastisch. Niet alleen voor hem, want we hebben het allemaal samen gedaan. De koning laat nu zien dat dat toch iets betekend heeft. Sebiet wordt Arno nog baron, zoals Ensor (lacht). Ja, Arno heeft iets met Ensor, die gestorven is in het jaar dat hij geboren werd. Ik ben trots dat ik deel mocht uitmaken van zijn wereld. We hebben dagen en uren samen gezeten. De hele wereld gezien: Vietnam, Los Angeles… en uren samen in de studio gezeten. Met niemand anders heb ik een relatie gehad zoals met Arno. Samen aan het ontbijt, samen op de bus… Wij hebben elkaar meer gezien dan onze partners.”