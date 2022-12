Serge Feys bij zijn afscheid van De Grote Post: “Beginjaren waren rock ‘n roll”

Serge Feys (63) verlaat samen met Stefan Tanghe De Grote Post. Hij blikt tevreden terug op intense jaren, gaat zich nu toeleggen op zijn studio, maar begeleidt wel nog het project Singalong XL.

“In de beginjaren was het rock ’n roll. Er waren veel te weinig mensen, we gooiden ons volledig en ik heb alles gedaan : er gewoond en geslapen, gedweild, pinten getapt en toiletpapier rondgebracht. In die periode moest het gewoon aangepakt worden omdat De Grote Post er moest staan. Ik heb er tien jaar heel veel energie in gestoken”, herinnert Serge zich.

Maar Feys was ook de man achter twee Oostende-cd’s op het DGP-label, de twee albums van Joe Mullen en tal van muzikale projecten waarbij lokale bands en gevestigde artiesten in nieuwe creaties hun ding deden in het cultuurcentrum. “Eén van mijn taken destijds was er mee voor zorgen dat het cultuurcentrum uitstraling had in Oostende. Er is nu een nieuwe ploeg en het is niet meer hetzelfde als voorheen. Toch kijk ik terug met veel plezier en voldoening. Maar het is onduidelijk wat de toekomst zal brengen in de culturele wereld. Die vraag houdt me bezig en ik vroeg me af of ik mijn energie daar nog wil in steken of liever in projecten die ik nog zeker wil realiseren.”

Veel optredens

De andere reden van zijn vertrek is zijn eigen opnamestudio. “Vlak voor de coronacrisis was die klaar, maar ik kon ze nooit volledig gebruiken. Ik wil dat nu volop doen en heb nog tal van projecten, zoals met de Dolfijntjes of Pelikanen. Ik treed tot twee à drie keer per week op met hen. Ik moet geen jaren meer wachten om de studio verder uit te bouwen. Ik wil me nu bezighouden met muziek. Er zijn nu weer veel optredens en dat doet me deugd.”

Serge knipt de band met het cultuurcentrum niet helemaal door : “We zijn nu op de wijken volop bezig met Singalong XL, dat zijn apotheose kent met een optreden eind mei. Dat doe ik verder. En als er in de toekomst nog vragen zijn of ik kan helpen, wil ik dat graag doen. Ik zal De Grote Post altijd blijven steunen. ” (EFO)