Seraphine en Tim stellen hun eerste duo-album ‘Nu’ voor

Seraphine Stragier (38) en Tim Vandenbergh (47) stelden onlangs tijdens een organisatie van ‘t Vervolg in Sint-Eloois-Winkel hun gloednieuw duo-album ‘Nu’ voor.

Seraphine Stragier, die haar roots heeft in Ledegem, en haar man Tim Vandenbergh, bouwden de voorbije jaren heel watmuzikaleervaring op,zowel samen als apart.Zij heeft een klassieke muziekachtergrond, Tim is vooral vertrouwd met jazz. “Niet enkel als koppel, maar ook als muzikanten zijn we erg naar elkaar toegegroeid”, aldus Seraphine. Zij stelde vorig jaar haar eerste solo-album“Rêveries”voor.

Nyckelharpa

“Hoewel we al zolang samen muziek maken, was er van een duo-album lang geen sprake. Onze muziek was vooral een live beleving, een subtiel evenwicht tussen klassieke, jazz, wereldmuziek en filmische kleuren, maar na al die tijd leek het ons toch bijzonder om onze muziek vast te leggen op een album”, aldus Tim.

Het eindresultaat werd onlangs in De L!NK, tijdens een organisatie van ‘t Vervolg, voorgesteld. “We speelden er een aantal eigen compositiesvan Tim, werk van JS Bach, Hildegard von Bingen, ons lievelingslied ‘Spiegel im Spiegel’ van Arvo Pärt, en zelfs Scandinavische muziek”, aldus Seraphine die bij de nummers de cello, harp en nyckelharpa bespeelt. Tim neemt op zijn beurt de contrabas, basgitaar en de cavaquinho, een typisch Portugees instrument, voor zijn rekening. Wie het duo-album wil kopen kan terecht op ewww.seraphinestragier.comof mailen naarseraphinestragier@hotmail.com. Cd’s zijn ook verkrijgbaar via de Ledegemse fotograaf Jan Stragier. De muziek kan ook gedownload worden via het platform Bandcamp.

“Als koppel, maar ook als muzikanten voelen we elkaar erg goed aan. Seraphine is de meestinspirerendemuzikante die ik ken. Dit duo-album smaakt naar meer, maar waarschijnlijk richten we ons nu weer meer op een tweede solo-cd van Seraphine. We zijn ook bezig met eenmuzikaalproject voor kinderen. Onlangs brachten we al in de bib van Moorslede een uitvoering, gericht op dit jongere publiek”, aldus Tim.