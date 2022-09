Seniorennamiddag ‘Koekelare Leeft’ kleurt West-Vlaams

Het is september en dat betekent Koekelare-kermis en het festival Koekelare Leeft. Op vrijdag 2 september kunnen de senioren muzikaal hun hartje ophalen in cultuurzaal De Balluchon. Daar wacht hen om 13.30 uur een West-Vlaams muzikaal onderonsje met zangeres Hilvi, het duo Marcelino en Friend en als afsluiter Laura Lynn.

De gemeente Koekelare, de seniorenadviesraad en Koekelare Leeft bundelen voor de seniorennamiddag de krachten. Zij krijgen een namiddag amusement en humor die muzikaal volledig West-Vlaams kleurt.

Levenselixer

Trakteren de senioren op een spetterende show: de Gistelse zangeres Hilvi, in werkelijkheid luisterend naar de naam Hilde Avonts. “Al op prille leeftijd was muziek voor mij een grote passie. Zingen en dansen zijn nu nog steeds mijn levenselixer”, lacht Hilvi, die in 1985 haar man ontmoette, beroepsmuzikant Eddy Viaene.

“Sindsdien werd Hilde omgedoopt tot Hilvi, een samensmelting van Hilde en Viaene”, zegt de Gistelse zangeres. In 2012 overleed haar echtgenoot en sindsdien gaat Hilvi solo verder. Ze brengt evergreens van onder anderen Vera Lynn, Edith Piaf, The Carpenters, alsook nummer 1-hits van onder anderen Laura Lynn en Amy McDonald.

17 jaar later

Is het toeval of niet? Maar het eerste fanbal van het duo Marcelino en Friend, toen nog Duo Pass Partout, in het Parochiaal Centrum De Biekorf in Torhout, werd in 2005 opgeluisterd door… jawel: Laura Lynn. “Het wordt een blij weerzien met Laura”, vertellen de twee boezemvrienden lachend.

Marcelino Desender is afkomstig van Torhout, maar woont nu in Izegem. De opvoeder van beroep leerde ruim 20 jaar geleden zijn compagnon Eric kennen in dancing De Kakadu in Torhout, waar Eddy Viaene elke zondagavond de mensen op muziek trakteerde.

Eric ging daar ook af en toe langs en zong er geregeld enkele liedjes en Marcelino nam er geregeld achter het orgel plaats. Zo groeide een muzikale band en vriendschap, die leidde tot het duo Marcelino en Friend. Hun repertoire bestaat uit schlagers en Nederlandstalige liedjes.

Laura Lynn

Headliner op deze seniorennamiddag is de Ardooise schlagerkoningin Laura Lynn. In de zomer van 2005 zorgde ze voor de terugkeer van de Vlaamse schlager in de hitparades met Je hebt me 1000 maal belogen waarmee ze meer dan twintig weken in de top tien van de Vlaamse Ultratop 50 stond. (EV)