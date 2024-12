Sellewie Wilt(d) trekt er de stekker uit

Sellewie Wilt(d) houdt er na zeven mooie jaren mee op. “We hebben fantastische tijden beleefd”, klinkt in koor bij de achtkoppige ploeg. “We eindigen op zondag 8 december in schoonheid met een optreden van de Deerlijkse folkgroep Et Encore.”

Voor de start van Sellewie Wilt(d) moeten we terug naar het voorjaar van 2017. Tussen pot en pint smeedden toen acht creatieve Sint-Lodewijknaren de eerste plannen om met iets nieuws voor de pinnen te komen. Onder de naam ‘Sellewie Wilt(d)’ organiseerden Bruno Vancompernolle en Ann Accou, Luc Bulckaen en Hilda Devies, Nico Loosveldt en Dorine Ameye, Franky Coreelman en Sabine Dhelft op zondag 1 oktober een eerste initiatief in het buurthuis Sint-Lodewijk.

“Ons eerste pop-op café was een onverhoopt succes”, blikt Bruno Vancompernolle terug. “We mochten bijna 200 mensen verwelkomen. Dat was enerzijds een flink eind boven onze eigen stoutste verwachtingen, maar anderzijds een stimulans om op de ingeslagen weg verder te werken. Onze doelstellingen waren duidelijk. Sint-Lodewijk is al een heel levendige buurt met tal van activiteiten, maar wij wilden het nog wat extra laten bruisen. Mensen in een gezellige en gemoedelijke sfeer samen brengen, was voor ons heel belangrijk.”

“Zowat elke maand stond er een initiatief op het programma”, gaat Luc Bulckaen verder. “Met uitzondering van de coronaperiode zijn we daar mooi in geslaagd. Het aanbod was heel uiteenlopend: muzikale optredens (vooral blues, folk, rock en jazz), activiteiten in het kader van wielerwedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, kaartingen, wandelingen, exposities, repair-café… Uitschieters waren de zondagen van de gemeenteraadsverkiezingen waar veel volk op af kwam, alsook de vele wielerwedstrijden die op groot scherm werden getoond.”

“We werkten ook geregeld samen met andere socio-culturele verenigingen. We hielden het altijd laagdrempelig en hanteerden heel democratische prijzen. Na zeven mooie jaren trekken we op zondag 8 december de stekker eruit. We doen dat vanaf 11.30 uur met een optreden van de folkgroep Et Encore. Zij staan garant voor een bruisend afscheidsfeestje.” (DRD)