Scouts serveert mooie line-up op 59ste editie van het Scoutsival in Roeselare

Op zaterdag 1 maart organiseert de Roeselaarse scouts het Scoutsival, de oudste fuif van de stad. De organisatoren pakken op de site Trax uit met een stevige line-up.

Het Scoutsival is dit jaar aan haar 59ste editie toe. Daarmee is het veruit de oudste fuif in Roeselare. “Als sinds 1965 brengt het Scoutsival grote namen naar Roeselare. Onder andere Gorki, Soulsister en Axelle Red kleurden in het verleden de line-up”, aldus Kasper Verstraete van de huidige organisatie. In de jaren 90 beleefde het Scoutsival echte hoogdagen en lokte het evenement duizenden fuifgangers naar de Expo Hallen. “Tien jaar geleden werd de opkomst echter steeds minder en stond Scoutsival op een laag pitje. Het evenement bleef bestaan, maar het werd een lightversie op het Scoutshof en hoofzakelijk voor eigen publiek. Na enkele coronajaren zijn we sinds 2022 terug helemaal terug met een volle fuifzaal.”

Supervip-ticket

Ook dit jaar wil de scouts er een serieuze lap op geven. De organisatoren werkten verschillende formules uit. Feestvierders met een Supervip-ticket mogen al om 19 uur binnen op Trax en genieten van een all-in formule met eten, onbeperkt drinken en de muzikale sfeer dankzij Bonjour Eddy. De fuif zelf start om 21 uur. Wie een vip-ticket heeft kan genieten van de muziek van lokale legende Sam Couvreur en aanschuiven aan de wijn-en cocktailbar. “Ondertussen zetten we in de main room in op een indrukwekkende lichtshow en serveren we een mooie line-up.”

Mooie namen

Oskar, gekend van onder andere Parsidance, bijt de spits af. Daarna is het de beurt aan Hercules. Hij draaide onder andere op de Sinksen in Kortrijk en op de Gentse Feesten. C-Track won inmiddels al aan naambekendheid in het buitenland. Die derde dj stond ook al op Tomorrowland. Wie ook festivalervaring heeft is headliner Eagl. Voor hem kent de dansvloer geen geheimen meer. Afsluiten doet de scouts met talent van eigen bodem. Cassievrucht zorgde de voorbije jaren al voor muziek tijdens Parsidance, het Trax Festival en op de 50-dagen. (Bert Feys)

Tickets voor Scoutsival kan men kopen via www.scoutsival.be.