Schuimend Klassiek in Schuiferskapelle focust dit keer op stem en accordeon

The Dirty Scums en muziek gaan nog steeds hand in hand door het leven. In tegenstelling tot hun alom bekende punkmuziek zoeken ze op zondag 27 februari met Schuimend Klassiek de rustigere kant van de muzieknoten op.

“Muziek is divers en dat inspireerde ons om in 2019 van start te gaan met Schuimend Klassiek. In het lokale dorpscafé ’t Een en ’t Ander organiseerden we een reeks evenementen”, steekt Bart D’Ooghe van wal. Naar de afkomst van de naam Schuimend Klassiek moet er bij The Dirty Scums niet ver worden gezocht. “Schuimend refereert daarbij zowel naar de Scums als naar het aperitiefgehalte van de optredentjes. De afkorting SK is dan ook weer een verwijzing naar onze geliefde thuisbasis Schuiferskapelle.”

Het concept van Schuimend Klassiek is eenvoudig aldus Bart D’Ooghe. “Elke editie plaatsen we één klassiek instrument gedurende een uurtje in de kijker. Het concept is licht educatief van opzet. De muzikant van dienst geeft tussendoor tekst en uitleg over het instrument als over de gespeelde muzikale stukken. Deze editie kozen we voor de stem, want een stem is ook een instrument. Dit al dan niet samen met een begeleidingsinstrument. In dit geval zal het met de accordeon zijn.”

Gratis concert

Schuimend Klassiek gaat dit jaar door op zondag 27 februari om 11.30 uur. “De locatie is zoals eerder gezegd in het dorpscafé ’t Een en ’t Ander en meer bepaald in het knusse achterafzaaltje. Echter is het aantal zitplaatsen er beperkt tot 30 à 40. Door corona wordt er mogelijk uitgeweken naar het ruimere café. De kleinschalige concerten vinden telkens plaats op een zondagvoormiddag en dit telkens op de vierde zondag van februari, mei en november. Door corona wordt dit nu de editie die op 31 mei had moeten plaats vinden.”

Voor toegang moeten mensen niet diep in de buidel tasten. “De toegang tot het concert is gratis, al wordt er aan de toeschouwer wel een vrije bijdrage gevraagd. Uit respect voor de muzikant heb ik maar één boodschap en die is dat iedereen op tijd moet komen.”

Langs Franse terrassen en campings

De muzikant van dienst is op zondagvoormiddag Piet Loose. “Voor Piet wordt deze editie een afsluitmoment van zijn opleiding jazz-/popzang en wordt dus per uitzondering iets minder klassiek. Hij zal ons laten kennis maken met zijn zangtechniek en hoe hij met zijn teksten omgaat. Qua talen is hij van vele markten thuis, want hij zingt zowel in het Nederlands, Engels, Frans en Italiaans.”

Voor Piet Loose stopt het niet alleen bij Jazz & Pop. “Hij is inderdaad van vele markten thuis. Zo maakt hij ook deel uit van het folkduo De Skjeeve Skoojers. Hij beschikt over een uitgebreid Iers repertoire op het accordeon en trekt als contrabassist wel eens mee op concerttournee met een symfonisch orkest.”

Volgens Bart durft Piet Loose ook wel eens de landsgrens over te trekken. “Tijdens de eerste coronazomer schuimde hij bijna twee maanden lang de Franse terrassen en campings af als zanger-accordeonist. Met diezelfde gedachtegang voor ogen blijft hij solliciteren op cruiseschepen voor een job in één van de bars waarbij hij zijn ding kan doen op piano, accordeon en met zijn stem.” (KeMa)