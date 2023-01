Schrijf je nu in voor een huiskamerconcert tijdens Villa Roslar in 2023 in Roeselare

Ook dit jaar vinden er onder de noemer Villa Roslar huiskamerconcerten in Roeselare plaats.

Stad Roeselare zoekt opnieuw muzikanten die willen optreden en gastheren en -vrouwen die een huiskamer ter beschikking willen stellen.

Villa Roslar is intussen een gevestigde waarde in Roeselare. Het doel van dit project is enerzijds muzikanten een plaats bieden waar ze hun talent kunnen tonen en anderzijds bewoners aanzetten om hun woning open te stellen als podiumplek voor muziekbeleving. De huiskamerconcerten vinden plaats bij Roeselarenaars thuis of in een gelijkaardig intiem decor.

Twee formules

In 2023 vindt het initiatief in twee formules plaats. Van vrijdag 3 t.e.m. zondag 5 maart als huiskamerconcerten bij mensen thuis of in een gelijkaardig intiem decor. In juli en augustus gaat Villa Roslar elke woensdagavond door op het erf of domein van een gastvrije Roeselarenaar op de boerenbuiten.

Inschrijven als muzikant (voor alle data) of gastheer/vrouw (enkel voor maart) kan tot en met zondag 22 januari.

Alle info en voorwaarden via https://www.roeselare.be/nieuws/doe-je-mee-aan-villa-roslar-2023.