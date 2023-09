Schorriemorrieband levert met ‘De Roddelplaat’ een tweede album af: “Ouders luisteren stiekem mee”

Ontstaan uit het kindertheater tijdens de Tieltse Feesten is de Schorriemorrieband intussen een eigen leven gaan leiden. Resultaat: ‘de Roddelplaat’, een tweede album bomvol hilarische nummers met een dubbele bodem ligt op de luisteraar te wachten.

Vijf leden telt de Schorriemorrieband: David Maertens, Bruno Tallieu, Dennis Desmet, Tom Maertens en Arne Vanhaecke. Maar binnen het Schorriemorrieleven zijn ze beter bekend als respectievelijk de Chef, ofwel Koning Frankie, Dannie Doedannie, Gunther Aldoar, Romtomtom en Coiffeur Joseph. Daarnaast is er nog de vaste klankman Jan Desseyn en ook de camionette van Piet Vancompernolle doet regelmatig dienst.

De ontstaansgeschiedenis van de Schorriemorrieband ligt bij de Tieltse Feesten. “Sinds 2015 hebben we de traditie om tijdens de feesten een heus kindertheater te organiseren”, vertelt David. “Elk jaar wordt er een eigenzinnige bewerking van een beroemd sprookje gespeeld. Maar bij een eigenzinnig stuk passen ook wel eigenzinnige liedjes, dus ging ik aan de slag en schreef ik obscure kinderculthits zoals ‘Macaroni’, ‘De koning van de nacht’ en ‘Ik wil een kieken zijn’. Zo werd het zaadje van de Schorriemorrieband geplant.”

Dat mondde uit in een eerste cd, waarop alle liedjes van de eerste edities van het kindertheater van vzw Preparé staan. “Daardoor werd de Schorriemorrieband ineens een echte band die veel mocht gaan optreden”, vult Bruno aan. “Dus hebben we nu een tweede plaat uit, de Roddelplaat.”

Kerstkalkoen

“Nieuwe sprookjes brachten nieuwe liedjes en ideeën voor nog meer nieuwe liedjes”, vertelt David. “De songs worden door Dennis en mezelf geschreven, maar de ideeën ontstaan meestal uit een banaal iets, zoals een bezoek aan de kringwinkel of de avond voor Kerstmis vanuit het standpunt van een kerstkalkoen. Een idee wordt een basisliedje en dat giet ik dan in een Schorriemorriesausje. Aan Schorriemorrieliedjes zijn geen muzikale grenzen. Zo blijft het ook uitdagend om liedjes te maken en die te spelen.”

Kapitein Winokio

De band kreeg intussen al heel wat reacties op de Roddelplaat. “Vele ouders zijn blij zijn dat er een nieuwe cd is, want ze hadden het echt wel gehad met die eerste”, lachen ze.

“Maar vooral horen we dat ouders stiekem graag meeluisteren naar onze cd’s, omdat er een soort gelaagdheid zit in de liedjes. Wat de kindjes horen en meezingen is niet altijd waar het nummer eigenlijk echt over gaat en dat vinden de ouders dan weer fantastisch om te ontdekken. Het is ook geen pure kindermuziek, maar een soort kinderrock-’n-roll met een hoek af voor jonge en oude kinderen.”

Ook vanuit bijzondere hoek kwam er reactie op de nieuwste cd. “Kapitein Winokio, de standaard voor kindermuziek, gaf onze cd in een persoonlijk bericht een vijf op vijf en vond onze cd van het beste wat hij hoorde in zijn meer dan 20 jaar kindermuziek”, vertellen ze trots. “Dat is na alle harde werk natuurlijk heel fijn om te horen van een kenner.”

Elsje Helewaut

Een favoriet nummer uit de nieuwe cd halen, blijkt niet zo eenvoudig. “We hebben elk ons favorietje, maar ‘De tango van Ronaldo’ is er daar zeker eentje van. We hebben voor dat nummer samengewerkt met Elsje Helewaut, een topzangeres die vroeger in onze slaapkamers op een poster aan de muur hing. In de studio vertolkte ze dan nog eens een versie waarvan we letterlijk kiekenvel kregen en dat maakt dat fantastisch lied natuurlijk een van onze favorieten. Maar elk nummer heeft zijn eigen verhaal. ‘De koning van de nacht’ hebben we bijvoorbeeld letterlijk vijf minuten voor de start van de theatervoorstelling geschreven, omdat we nog een liedje nodig hadden. Onder tijdsdruk ontstond toen ineens dat hilarische nummer.”

De Roddelplaat is gratis te vinden op Spotify. Wie nog een fysieke cd wil, kan een mailtje sturen naar koningfrankiede16e@telenet.be. Een cd kost 10 euro. Wie de band wil boeken voor een liveoptreden, kan via hetzelfde kanaal of de Facebookpagina info inwinnen.