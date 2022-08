Schooldirecteur Elias en vriend Willem uit Izegem draaien als DJ-duo Tuff Luv op Speelkwartier

Elias Rommens (31) is schooldirecteur in Atheneum Bellevue, Willem Helsmoortel (36) verkoopt klank en licht bij Bekafun. In vogelvlucht twee plekken op amper een paar honderd meter van elkaar, maar ook in het echte leven zijn Elias en Willem close. Hun passie voor muziek delen ze op het podium als dj-duo Tuff Luv, nu zondag te zien op het nieuwe festival Speelkwartier.

De vrienden leerden elkaar – hoe kan het ook anders, gezien hun hobby – kennen in het uitgaansleven. “We groeiden op in Lendelede en in Izegem, maar gingen liever uit in Gent of Antwerpen, waar we in het nachtleven veel oppikten met onze ogen en oren”, zegt Elias. “Nochtans hebben we elk op ons eigen tempo leren deejayen. Ik ben ooit begonnen als ober in café Plectrum op de Grote Markt, maar na amper één avond vertelde toenmalig uitbater (en huidig jeugdschepen, red.) Lothar Feys dat opdienen niets voor mij was en dat ik beter achter de draaitafel zou kruipen. (lacht) Zo ben ik gaandeweg in de stiel gerold. Later vormde ik onder de naam YRD nog even een dj-duo met iemand anders, maar na enige tijd ging ik solo verder.”

“We spelen niet de nieuwste hits, maar wel een set met een verhaal”

Willem zocht en vond lang zijn eigen weg als DJ Ed Philips en heeft ook nu nog een solocarrière als Helsmoortel, waarmee hij zijn eigen muziek maakt. “Ik heb recent een EP uitgebracht met zuivere electro, maar als ik draai, is dat vaak ook techno”, zegt hij. “Elias richt zich dan weer meer op house en disco. Het feit dat we beiden graag andere genres draaien, deed ons besluiten om dat eens samen te maken, omdat het een unieke mix oplevert. We draaien niet de nieuwste hits, maar brengen wel een set waar een verhaal in zit.”

buiten west-vlaanderen

“Sinds 2016 vormen we Tuff Luv, een naam die verwijst naar onze toenmalige turbulente carrière met vrouwen. Ondertussen zijn we alle twee gelukkig samen met onze partners en zijn er al kindjes, dus misschien moeten we overwegen om de naam te veranderen naar Tuff Dads of Dad Luv.” (lacht) Elias is de partner van Lise-Marie Deylgat en de papa van Lucille (3) en Hector (1,5). Willem Helsmoortel en Luisa Barber zijn dan weer de trotse ouders van een pasgeboren zoontje André (7 weken).

De vrienden ga je niet meteen op de affiche van een lokale fuif van een jeugdbeweging zien staan. “In onze streek draaien ze enorm vaak retro en andere gelijkaardige genres”, zegt Elias. “Wij draaien meer op plaatsen waar onze stijlen meer in de smaak vallen en dat is vaak buiten West-Vlaanderen. Al hebben we uiteraard al een heel parcours achter de rug. Ik herinner me nog dat ik mocht draaien op het galabal van het College in Izegem en toen de fout maakte enkel muziek te spelen die ik en misschien tien procent van het publiek graag hoorden. De rest stond erbij en keek ernaar. Al doende leert men, zeggen ze. Sindsdien tracht ik gevarieerde sets te spelen met voor elk wat wils”, aldus Elias.

“De naam Tuff Luv verwijst naar onze toenmalige turbulente carrière met vrouwen”

Tuff Luv draait tegenwoordig op een iets lager pitje, maar blijft ervoor gaan. “We hebben ondertussen een gezin en ook onze job vraagt natuurlijk tijd en energie, waardoor je niet altijd meer sets kan doen”, zegt Willem. “Het grote verschil is dat ik tegenwoordig vaker ’s nachts wakker ben voor mijn pasgeboren zoon dan om muziek te draaien. (lacht) Maar we blijven gepassioneerd met muziek bezig.”

Waar Willem in het dagelijks leven met zijn job bij Bekafun nog een raakvlak heeft met zijn muzikale passie, ligt dat bij Elias iets anders. Als schooldirecteur in Atheneum Bellevue waakt hij niet over een publiek dat uit de bol gaat op zijn beats, maar over studerende tieners. “Dat is op het eerste gezicht een groot contrast, maar in de praktijk valt dat wel mee”, zegt hij.

muziek op school

“De leerlingen weten dat ik actief ben als dj en vinden dat wel een tof gegeven. In de middagpauze gebeurt het al eens dat ik nummers draai die leerlingen zelf kunnen kiezen. Ze zijn wel nog iets te jong om ze tegen het lijf te lopen op evenementen waar ik draai. Er rijpen overigens plannen om volgend schooljaar tijdens het ‘middagatelier’ workshops aan te bieden rond zaken die niet in het lespakket zitten, zoals fotografie en schaken, maar dus ook dj-lessen, die ik zal geven. Op die manier is de cirkel toch een beetje rond.”

Even zag het er zelfs naar uit dat Speelkwartier, het festival waar ze nu zondag op het podium met lokaal talent staan, in de school zou doorgaan. “In het Sint-Amandscollege in Kortrijk vond al eens zoiets plaats en ik vond het wel een leuk concept”, zegt Elias. “Het ging zeker een mooie ervaring zijn, maar de overkoepelende scholengroep zag het niet zitten. Dat respecteren we uiteraard en wie weet, komt het er ooit toch nog eens van.”