Schola Gregoriana Dominicana verzorgt gratis kerstconcert in Sint-Niklaaskerk in Westkapelle

Het zijn drukke dagen voor Schola Gregoriana Dominicana. Op vrijdag 16 december mochten de inwoners van WZC Lindenhove genieten van een gevarieerde Kerstsamenzang, dit onder leiding van medebewoner en stichter van Schola Gregoriana Dominicana Jacques Maertens en zijn koor. Op maandag 26 december verzorgt het koor een gratis optreden in de Sint-Niklaaskerk.

Op maandag 26 december zal het koor om 16 uur in de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle, onder leiding van de huidig dirigent Ad van de Wege, de kerstsamenzang “U zijt Wellekome” ondersteunen voor Davidsfonds Westkapelle. Tevens is deze Kerstsamenzang een benefiet voor het Kayana-ontwikkelingsproject, een dorp in het binnenland van Suriname, aan de Surinamerivier in Zuid-Amerika. Daar werd een waterleiding en een elektriciteitsproductie met zonnepanelen aangelegd. Zo kon er 1.000 euro geschonken worden voor deze beide projecten.

De toegang voor de kerstsamenzang is gratis, maar met de vrijwillig bijdrage van de aanwezigen wordt het ontwikkelingsproject in Kayana dus gesteund. Achteraf kan er nagepraat worden met een glaasje, gratis aangeboden door Davidsfonds Westkapelle. Schola verzorgt ook elke zondag en feestdagen om 11 uur de misviering bij de paters Dominicanen in het Zoute, Sparrendreef 93.