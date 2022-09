Schepencollege volgt drumles voor Kortrijk Drumt:“Een fantastisch concept”

Het evenement Kortrijk Drumt By Night vindt plaats op de verlaagde Leieboorden op zaterdag 3 september vanaf 21 uur. Het belooft de beste show tot nu toe te worden met een spectaculair licht-, klank- en laserspektakel waar zeker 200 drummers aan deelnemen. In het drumensemble zal ook het Kortrijkse schepencollege en burgemeester Ruth Vandenberghe zitten.

Gino Kesteloot, een van de organisatoren van Kortrijk Drumt, mag sinds woensdagavond een deel van het stadsbestuur toevoegen aan zijn lijst van leerlingen. Op de verlaagde Leieboorden zullen zij samen met de andere drummers liedjes meespelen zoals Welcome To The Jungle van Guns N’ Roses en ook enkele nummers van Rammstein.

Onbekend terrein

“Ik bevind mij op onbekend terrein, maar ik kom uit een zeer muzikale familie. Ik heb zelf echter nooit een instrument bespeeld, ik heb altijd gedanst. Ik hoop dus een beroep te doen op mijn gevoel voor ritme”, lacht schepen Kelly Detavernier. “Op het college hebben ze me toch een beetje moeten overtuigen om deel te nemen, maar aangezien bijna iedereen meedoet, wou ik niet achterblijven. Als de rest het kan, zal het me ook wel lukken.” Een motiverende zin waarmee de meer geoefende drummer schepen Bert Herrewyn zijn collega’s warm maakte.

“Ik pikte het drummen op tijdens de coronacrisis als nieuwe hobby. Ik had de smaak al snel te pakken omdat ik eerder al had meegedaan aan Kortrijk Drumt. Dat zorgt ervoor dat ik wel een voorsprong heb op mijn collega’s”, glimlacht Bert. “Ik vind het fantastisch dat we met zijn allen meedoen en dat ik, zoals Kelly het zo mooi verwoordt, als ambassadeur de groep heb kunnen samenbrengen in dit project.” Ook burgemeester Ruth Vandenberghe kijkt met veel enthousiasme uit naar zaterdag: “Kortrijk Drumt is een fantastisch concept, iets dat we met het volledige stadsbestuur willen steunen waar we kunnen, dus ook vanachter het drumstel.”

MS-Liga

Kortrijk Drumt By Night is ten voordele van de MS-Liga Vlaanderen. De show vindt plaats aan de ene kant van de Leieboorden met het publiek aan de overkant. Het geheel wordt ook opgenomen door een crew en drones. De eerste editie op de verlaagde Leieboorden was op 1 juli 2018, met 247 deelnemers. Toen het filmpje viraal ging, werd Kortrijk Drumt opeens wereldbekend. Een succes dat hoogstwaarschijnlijk een vervolg zal krijgen.