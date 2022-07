Sara debuteert als dirigent in gratis zomerconcert

Onder leiding van de nieuwe dirigent Sara Markey (29) maakt harmonie De Verbroedering zich op voor het eerste concert sinds eind 2019. Met dit gratis zomerconcert op vrijdag 8 juli om 20 uur aan hun lokaal naast de Beverse sporthal wil de harmonie mensen warm maken om lid te worden van de muziekvereniging.

Voorzitter Koen Louagie, die op 1 januari 2020 de fakkel overnam van Raf Lievens, is vooral blij dat ze met harmonie De Verbroedering nog eens kunnen optreden. “We hebben sinds kerst 2019 geen enkel concert meer kunnen geven”, blikt Koen terug. “Corona gooide telkens roet in het eten. We zijn dus content dat we straks nog eens kunnen tonen wat we in onze mars hebben. Dit kleinschalig zomerconcert is gratis en vindt plaats in ons lokaal naast de sporthal in Beveren, of buiten bij mooi weer. Er zal na afloop nagepraat kunnen worden bij een hapje en een drankje.”

Nieuwe dirigent

Dit zomerconcert wordt ook het debuut van Sara Markey als dirigent van De Verbroedering. Ze volgt Guillaume Noppe op. “Guillaume had het te druk, waardoor we op zoek moesten naar een opvolger”, aldus de praeses. “We zijn blij dat Sara deze rol op zich wil nemen. Ze komt uit een muzikale familie, speelt zelf klarinet, is leerkracht notenleer in STAP en is al sinds eind 2018 dirigente bij onze Bevernootjes. Ze is dus uit het goede hout gesneden en kent onze vereniging al door en door.”

“Of ik veel zal veranderen? Nee hoor, het moet vooral plezant blijven voor iedereen. Guillaume heeft hier schitterend werk geleverd en ik wil die lijn gewoon verder zetten. Voor mezelf wordt het nu inderdaad wat drukker om alles te combineren, maar ik doe het met plezier”, aldus de 29-jarige Sara. Ze is van Oekene afkomstig, maar woont nu op de Kapelhoek.

Nieuwe leden welkom

Met dit zomerconcert hoopt de harmonie ook mensen warm te maken om lid te worden van deze gezellige vereniging. “In de coronatijden zijn we een vijftal leden kwijtgeraakt, waardoor we nu over een vaste kern van zo’n 20 leden beschikken, die wekelijks aanwezig zijn op onze repetitie op vrijdagavond om 20 uur”, aldus Koen. “Maar er is dus zeker nog plaats voor nieuwe leden. Ze zijn allemaal welkom om eens naar een repetitie te komen om onze harmonie te leren kennen. Wie vragen heeft, mag ons ook via Facebook contacteren.” (SM)