Sam ‘Samoerai’ Durnez (36) brengt rapplaat als drieluik uit op vinyl: “Primeur voor Belgische hiphop”

Niet minder dan twintig albums heeft Samoerai – met roots in Diksmuide – al achter zijn naam staan en nu breidt de West-Vlaamse rapper zijn discografie verder uit met een drievoudige plaat. ‘Regel van 3’ is zelfs de allereerste triple gatefold vinyl in het genre in ons land. “Dat verdient een bijzondere aanpak”, vindt hij zelf, dus laat hij zich voor de albumvoorstelling voor het eerst bijstaan door een liveband.

Nadat hij op zijn twaalfde hiphop ontdekte, besloot Sam Durnez (36) om zelf te rappen. Eerst in het Engels, maar al gauw ook in het West-Vlaams. Zo gaat hij nu al twintig jaar als Samoerai door het leven. “Tijdens mijn allereerste optreden mocht ik meteen opwarmen voor ’t Hof van Commerce op de Paulusfeesten in Oostende”, herinnert hij zich. “Naast heel wat soloshows stond ik sindsdien ook met Jayeness, Grafgravers, Martioanen en enkele andere collectieven op de planken.”

Eigen studio

Ondertussen bokste de naar Oost-Vlaanderen uitgeweken Diksmuideling ook een indrukwekkende discografie ineen, met albums die zowel digitaal als fysiek verschenen op cd of op vinyl. “Om hoeveel platen het precies gaat? Daarvoor moet ik even spieken op mijn website… 37 in totaal, waaronder 26 solo-albums in de voorbije tien jaar”, schrikt hij zelf even. “Eenmaal ik in mijn creatief proces zit, gaat het heel snel bij mij. Ik heb mijn eigen studio, Boeshido, waar ik mijn nummers opneem van zodra ik die heb neergepend. Zo blijf ik in dezelfde emotie hangen. Op die manier had ik sommige van die albums na enkele dagen al af”, verklaart hij zijn productiviteit.

Drievoudige LP

Zo vlot ging het nu ook weer met zijn nieuwste worp, ‘Regel van 3’. Een song, maar ineens ook de albumtitel. “Toen ik dat nummer maakte, had ik plots het idee om ineens drie platen uit te brengen, met op elke kant telkens drie tracks. Dat zag ik toen ook meteen als een triple gatefold vinyl voor mij, dus sprak ik ook al snel designer Ipiki Ookami aan. Toen hij zijn ontwerp al af had, bleek mijn impulsief idee moeilijk te verwezenlijken en leek ik mijn grootse plannen te moeten inperken”, vertelt hij.

“Het album is eerst fysiek te verkrijgen, pas daarna kun je het online bestellen”

Een Poolse perserij kon zo’n drieluik met dubbele vouw wel verwezenlijken, al hing daar een stevig prijskaartje aan vast. “Toch besloot ik vast te houden aan het concept dat ik voor ogen had en besloot ik honderd exemplaren te bestellen. Die verkoop ik nu aan 75 euro per stuk, de absolute minimumprijs waarmee ik dan zelfs nog niet uit de kosten geraak. Een leuk weetje is nog dat het de allereerste Belgische hiphopplaat is die in deze vorm verschijnt, al kwam ik daar zelf later pas achter”, grijnst Sam.

Releaseshow

Als een logisch gevolg moest hij ook de promotie voor die 3-LP naar een hoger niveau tillen. “In het verleden kon je mijn albums altijd online pre-orderen, maar nu kun je die eerst verkrijgen wanneer je afkomt naar de releaseshow op vrijdag 17 november in Cultuurcentrum Brugge. Ik treed er live op met alle muzikanten die meewerkten aan de plaat. Samen zullen we vragen van het publiek beantwoorden en natuurlijk volgt er achteraf ook een signeersessie. Pas als er na afloop nog albums over zouden zijn, zal je die via mijn website kunnen bestellen.”

Voor die show trekt Sam ‘de regel van drie’ trouwens verder door, als gimmick. “Er zijn drie verschillende afficheontwerpen en de inkomprijs bedraagt 3 euro. Tenzij je met drie tegelijk aan de deur staat, want dan mogen jullie als trio gratis binnen”, lacht hij. “Zo hoop ik dat mensen elkaar zullen aanspreken om samen af te komen, wat ik nu trouwens al zie gebeuren op mijn sociale media. Ik neem met dit hele project veel hooi op mijn vork, maar ik heb de indruk dat het zijn vruchten wel afwerpt. Ik kijk dan ook erg uit naar die releaseshow en ik hoop dat er volgend jaar nog meer optredens zullen volgen met de liveband, in muziekclubs of in andere culturele centra. Ook buiten onze provincie trouwens, want volgens mijn Spotify-statistieken wordt mijn muziek ook daar volop beluisterd”, klinkt het nog.