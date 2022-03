Russische muziekgroep ‘Blankenberge’ ziet toekomst somber in: “Dit is Poetins oorlog, niemand koos hiervoor”

Wist je dat de badstad ook herleeft als Russische muziekgroep? Omdat Blankenberge destijds zo’n indruk op hen maakte, besloten Yana en Daniil uit Sint-Petersburg zeven jaar geleden om hun dreampopband ‘Blankenberge’ te dopen. Wat hen af en toe verdwaalde kiekjes van zonnende dagjestoeristen oplevert, en grappige vragen op hun socialemediakanalen. Sinds 24 februari maken ze zich echter vooral zorgen.

Door de actuele situatie in Rusland vrezen de Sint-Petersburgers dat ze hun vrienden in Blankenberge niet gauw zullen terugzien. “De oorlog in Oekraïne is in onze ogen ook voor de Russen een ramp. Veel mensen – vooral jonge mensen – schamen zich ervoor: we hebben schrik dat de rest van de wereld ons dit nooit zal vergeven. Maar dit is Poetins oorlog, niemand heeft hiervoor gekozen behalve hij. Wij hebben zelfs nooit voor Poetin gekozen. Voor het conflict met Oekraïne uitbrak, was zijn populariteit al een paar jaar serieus aan het afnemen. De jeugd zal hem nooit steunen”, zegt Yana resoluut.

Ook volgens Daniil is er een duidelijk generatieverschil te merken. “De oudere generatie Russen leeft nog in de overtuiging dat Poetin hier voor grote vooruitgang heeft gezorgd. Voor hen is hij de man die Rusland na de rampzalige jaren 90 weer sterk heeft gemaakt, en zij geloven ook nog dat het Westen er nog steeds op uit is om Rusland te verslaan.”

Beangstigend

Bij de jongere bevolking spelen die gevoelens volgens Yana niet meer. “Wij zien een oorlog vooral uitmonden in nóg meer armoede, in minder goede relaties met het Westen en dus ook minder vrijheid. Dat de media door die nieuwe wet nu nog meer aan banden wordt gelegd en Rusland zo meer en meer geïsoleerd raakt, is heel beangstigend.”

“Maar bij de oudere bevolking leeft die angst níet. Zij kijken alleen staatstelevisie en hebben totaal geen weet van wat er écht in Oekraïne gebeurt. Zij zien de protesten tegen Poetin als iets slechts omdat ze schrik hebben dat zonder hem de jaren 90 zouden terugkeren. Maar we gaan naar een situatie die nog érger is dan in de jaren 90. We zien de inflatie alsmaar verder aanwakkeren: de prijzen voor voeding, medicijnen en elektronica zijn de voorbije twee weken zeker al met 20 procent gestegen. Mensen hebben schrik om hun job kwijt te spelen, kopen massaal euro’s en dollars omdat de roebel in vrije val is en halen hun geld van de bank omdat ze bang zijn al hun spaarcenten te zullen verliezen.”

Niet langer zwijgen

“Waar wij ook bang voor zijn, is dat Poetin onze mannen militair zal willen inzetten tegen ‘het slechte Westen’. Dat hij zijn dierbaar Rusland zal willen ‘zuiveren’ – met gevangenisstraffen of zelfs de dood – van al wie tegen hem ingaat. Dat is natuurlijk het worst case scenario, maar sinds 24 februari weten we gewoon echt niet meer wat we nog van Poetin kunnen verwachten.”

Yana en Daniil vroegen expliciet om hun familienamen niet vermelden. “We beseffen dat we met dit artikel misschien in de problemen zouden kunnen komen, al lijkt die kans toch eerder klein. Hoe dan ook: we willen en kunnen niet langer zwijgen. Op straat komen is in ons thuisland niet evident, dat kan erop uitdraaien dat je wordt opgepakt en je werk verliest. Veel jongeren voelen zich machteloos en moedeloos, want de neerwaartse spiraal is al veel langer aan de gang. Het is ondertussen al een tiental jaar dat Poetin ons land langzaam maar zeker naar de afgrond drijft. Wij schamen ons voor deze oorlog. We willen, net zoals alle andere jongeren op deze planeet, gewoon in vrede leven.”

Yana, de zangeres van de groep, en gitarist Daniil waren in de zomer van 2014 voor het eerst in België. “Dat jaar speelden enkele van onze favoriete bands op het Dour Festival. Na afloop van het festival besloten we nog een paar dagen in Brugge door te brengen, en toen we daar eenmaal waren, kwamen we vervolgens op het idee om de trein naar Blankenberge te nemen. De Belgische Noordzeekust, die hadden we tenslotte ook nog nooit gezien”, vertelt Daniil.

Veel jongeren voelen zich machteloos en moedeloos. Wij schamen ons voor deze oorlog

Het duo werd prompt verliefd op de badstad. “Er hing een aangename, heel ontspannen en gemoedelijke sfeer toen we daar waren. Echt warm was het die dag niet, maar we zijn toch op het strand blijven hangen. De uren vlogen voorbij, plots was het avond en nóg wilden we niet terug naar het hotel”, glimlacht Daniil.

De naam Blankenberge zou een jaar later een extra speciale betekenis krijgen voor het duo. “Toen we in 2015 onze band oprichtten en een passende naam zochten, moesten Yana en ik plots terugdenken aan die leuke namiddag in Blankenberge. We vonden het bovendien goed klinken, ‘Blankenberge’. We keken elkaar aan en lachten: onze groepsnaam was gevonden”, klinkt het.

Zonnige kiekjes

In het thuisland van Yana en Daniil heeft Blankenberge ongetwijfeld een exotische bijklank. “Nu nog krijgen we geregeld de vraag wat het betekent en hoe je het uitspreekt. Niet zo gek veel anders als in het Nederlands, denk ik, zij het dan natuurlijk wel met een Russisch accent”, lacht Daniil. “Dat onze fans jullie badstad door ons toedoen nu óók kennen, vinden we een fijne gedachte. Het is echt een leuk plekje om te vertoeven.”

Af en toe krijgen ze op hun Facebookpagina foto’s van zonnende mensen te zien. “We worden geregeld getagd door dagjestoeristen”, glimlacht Yana. “Ook kregen we via onze website al eens de vraag wat er die dag zoal te beleven viel in Blankenberge. Blijkbaar denken veel mensen dat we een officieel toeristisch informatiekanaal zijn.”

De band Blankenberge kwam in 2019 nog naar ons land voor een minitournee. “Op ons optreden in de B52 in Eernegem was er zelfs een handvol fans uit Blankenberge aanwezig!” zegt Daniil enthousiast. De voltallige band bezocht toen ook Blankenberge. “Wederom een fantastische ervaring”, klinkt het. “We hielden er die keer zelfs vrienden aan over.”