Ruslana, Oekraïense Eurovisionwinnares 2004 brengt nieuwe single en haar hit ‘Wild Dances’ in Westende voor Tien Om Te Zien

Vlak voor de opnames van het muziekprogramma ‘Tien Om Te Zien’ in Westende bracht Ruslana, de winnares van Eurovisiesongfestival 2004 uit Oekraïne haar nieuwe single. Ruslana kwam rechtstreeks vanuit Kiev in Oekraïne naar de zeedijk in Westende. “Dit liedje heb ik geschreven tussen de Russische aanvallen, sirenes en evacuaties door. Want ik wil mijn boodschap van de vrijheid van onze harten blijven brengen met mijn muziek.”

Dinsdagavond 8 augustus stond de zeedijk in Westende, een deelgemeente van Middelkerke weer afgeladen vol onder een bewolkte hemel voor een nieuwe opname van het muziekprogramma ‘Tien Om Te Zien’ van VTM. Een van de speciale gasten helemaal vanuit Kiev in Oekraïne is Ruslana. Zij won in 2004 het Eurovisiesongfestival met haar hit ‘Wild Dances’.

Na het optreden bedankte Ruslana de Belgische dansers uitvoerig voor hun hulp en steun om haar boodschap over te brengen. © gf

Nieuwe single

Vlak voor de start van de opnames bracht Ruslana speciaal in Westende haar nieuwste single. “Ik heb dit liedje gemaakt tussen de Russische aanvallen, sirenes en evacuaties door. Want ik wil mijn boodschap blijven brengen met mijn muziek. En de beste boodschap, die ik kan brengen is ‘the freedom of our hearts’ of ook wel de vrijheid van onze harten”, vertelde ze met tranen in de ogen.

“Ik ben heel blij, zoveel mensen samen zien door mijn muziek inspireert me”

“Ik ben drie dagen onderweg geweest van Kiev naar hier, met de auto, trein, bus en wandelen en vertrek direct hierna ook weer terug. Dus ik ben heel blij dat ik sterk genoeg ben en dat ik hier mag staan vandaag. Ik raak geïnspireerd door zoveel mensen samen te zien. Want als we samen blijven staan, zullen we ook samen winnen.”

Bedankt voor de steun

Tijdens haar optreden hield Ruslana de hele tijd de Oekraïense vlag vast. © gf

Tijdens de opnames van ‘Tien Om Te Zien’ bracht Ruslana haar grootste hit ‘Wild Dances’, waarmee ze in 2004 het Eurovisiesiongfestival won. “Het is bijna twintig jaar geleden dat ik de allereerste Oekraïense winnaar werd. Ik ben heel activistisch ingesteld en doe er alles aan om mensen de wereld rond samen te krijgen.” Dat werd ook duidelijk toen ze tijdens het nummer de hele tijd vasthield.

“Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie doen. Jullie steun betekent heel veel voor ons. Dat raakt en inspireert me. Daarom wil ik een positieve boodschap brengen, die door de stress heen gaat. Ik heb ook nog een boodschap voor Oekraïne. Blijf sterk, want samen kunnen we dit aan”, klok het strijdvaardig. Na haar optreden bedankte Ruslana iedereen van de crew uitvoerig voor hun hulp en steun.