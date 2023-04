Ruben Verbraeken uit Wenduine brengt eerste vinylplaat uit: “Het is mijn jongensdroom om muziek voor film of serie te maken”

Cinematic hiphop op vinyl. Ruben Verbraeken (24) dacht dat zijn favoriete muziekgenre niet op langspeelplaat gemaakt kon worden, maar de ingeweken Antwerpenaar was verkeerd: het kan wel. “Het is mijn jongensdroom om muziek voor een film of serie te maken.”

Neen, zijn muzikale voorliefde voor het dialect in onze provincie mag dan wel uitgesproken zijn, Ruben Verbraeken is geen geboren en getogen West-Vlaming, wel een Kempenaar. Hij werd geboren in Turnhout en groeide zijn eerste levensjaren op aan het Zilvermeer in Mol. “Op mijn zesde ben ik met mijn ouders en zus naar De Haan verhuisd, dus met het West-Vlaamse dialect heb ik nooit een probleem gehad. (lacht) De plaat die ik nu uitbreng, is uitsluitend instrumentaal en bevat geen tekst. Maar het is wel mijn bedoeling om ooit iets met het West-Vlaamse dialect te produceren. De liefde voor muziek erfde ik overigens van mijn vader. Als klein kindje zat ik vaak met hem aan zijn piano. Ook mijn oma en opa gaven me die liefde door. Mijn oma zingt, speelt piano en is al meer dan 30 jaar dirigente. Mijn opa is vorig jaar overleden. De foto bij mijn eerste plaat werd door hem op de Expo genomen. Hij won er zelfs een prijs mee. Het laatste nummer is aan hem opgedragen en gaf ik de naam Louis.”µ

In zijn lagereschoolperiode ging Ruben samen met mijn zus Louise naar de muziekschool, vier jaar lang. “Daarna ben ik beginnen te producen. Van nul, scratch zoals ze dat noemen, beats beginnen te maken. Muziek maken dus. Zoals je een schets van een tekening maakt, kan je een schets van muziek maken. In 2013 of 2014 ben ik ermee begonnen. Op dat moment dacht ik dat ik met zotte dingen bezig was, maar eigenlijk stelde dat nog niet veel voor. Pas de laatste drie jaar ben ik bezig op een niveau waarvan ik denk: dit is al serieuzer.”

Ruben, die in Wenduine woont, koos er een tijdrovende hobby uit. “Voor een intro, die 30 seconden duurt, ben ik al snel vier, vijf uur bezig. Dan weet je meteen hoeveel tijd mijn hobby inneemt. (grijnst) Het gebeurt geregeld dat ik met iets begin, uren later nog altijd bezig ben en plots besef dat ik moet gaan werken. Dat is om half zes ‘s ochtends”, vertelt de tuinman bij Krinkels in Knokke. Zijn muziekstijl omschrijft Ruben als ‘cinematic hiphop’. “Een soort van filmmuziek met hiphopbeats erin. Sommige tracks in het album neigen dan weer in de richting van psychedelische rock, een microbe die ik van mijn vader meekreeg. De new wave uit de jaren 80 speelt tot op de dag van vandaag een grote rol in het maken van mijn muziek.”

Vinylbos

Ruben – met artiestennaam Lesrouge – hoopt dat zijn eerste plaats een eerste stap in een proces wordt. “Het is mijn jongensdroom om muziek voor een film of serie te maken. Anderhalf jaar geleden was ik per toeval bij een veertiger uit Oostende, die vooral achter de schermen gitaarstukken voor theater schreef. Plots legde hij een vinylplaat van de jaren 70 op, hetzelfde genre muziek als dat van mij. Ik dacht dat dit niet op vinyl kon worden gemaakt, maar dat bleek wel zo te zijn. Zo ben ik van meer beginnen te dromen.”

Het resultaat mag er zijn voor Ruben Verbraeken: zijn eerste vinylplaat.

En nog belangrijker: “Er worden er honderd gedrukt en per verkochte vinyl wordt er een boompje geplant. Dat idee om mijn album een organische draai te geven, leefde al langer in mij. Via Willaert, een van de grootste tuincentra in West-Vlaanderen. (glimlacht) Het zou leuk zijn als ik op mijn oude dag met al mijn albums een volledig bos heb geplant”, besluit Ruben Verbraeken.