RSL Jazz is terug van weggeweest, dit jaar op 25 mei in Site Noord

Na een pauze in 2023 is er op 25 mei een nieuwe editie van RSL Jazz, een samenwerking tussen De Spil, Gent Jazz, Jazz Kop en de stad Roeselare.

RSL Jazz maakte de voorbije jaren naam als alternatief jazzfestival, als een avontuurlijke ontdekkingstocht naar jazz, hiphop en alternatieve sounds. Jazz dekte de lading maar RSL Jazz was al die jaren veel meer dan dat ene hokje.

Nog iets wat het festival uniek maakt is de zoektocht van de organisatoren naar een onontgonnen terrein, een uitzonderlijke locatie. Zo streek RSL Jazz neer in de tuinen van de Rodenbachvilla, in de bunker op Krottegem, in de oude gebouwen van Hanekop aan de kop van de vaart in de Trakelweg en in de voormalige bibliotheek op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. In mei vindt de zevende editie plaats op de Site Noord in de Désiré Mergaertstraat. Nu is daar nog een pop-up skatepark maar op 25 mei wordt het de plaats waar lokale, nationale en internationale muzikale gasten samenkomen met jong talent en met een nieuwsgierig publiek. (BCR)