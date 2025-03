Róisín Murphy komt naar WECANDANCE op het strand van Zeebrugge

WECANDANCE strikt Róisín Murphy voor en concert op zondag 17 augustus op het strand van Zeebrugge. De extravagante Ierse zangeres, beter bekend als de koningin van disco, house en avant-gardistische mode, deelt op de laatste dag van het driedaagse festival de affiche met onder andere Peggy Gou, Novah en Indira Paganotto. Róisín Murphy stond eerder al op het Cactusfestival en voegt daar dus nu WECANDANCE aan toe.

Van haar begindagen met Moloko tot haar indrukwekkende solocarrière, vrijwel elk uptempo nummer dat Róisín Murphy heeft uitgebracht is een club anthem geworden – waaronder de iconische track Sing It Back, die nog steeds wereldwijd in clubs wordt gedraaid. De afgelopen jaren heeft Róisín Murphy zich steeds meer gericht op optredens op dancefestivals, waar ze onvergetelijke live sets neerzet.

Fashion-icoon

Nu WECANDANCE zich ook steeds meer richt op live performances, is Róisín Murphy volgens de organisatoren van dit dans- en belevingsfestival de perfecte keuze. Die opvallende keuze wordt als volgt verantwoord: “Róisín Murphy is een fashion-icoon en met excentrieke stijl en theatrale performances die naadloos aansluiten bij het DNA van het festival.”

Het booken van Murphy is een belangrijke mijlpaal voor het Belgische Electronic Beach festival, dat dit jaar zijn 12e editie organiseert. Ook in het eigen team is dit voor longtime fans Dennis Vanderbroeck (creatief directeur) en Lennert Luypaert (boeker) is dit een droom die uitkomt!

Genre-overstijgend

WECANDANCE blijft groeien en de festivalervaring naar een hoger niveau tillen – en met Róisín Murphy op de line-up op zondag 17 augustus belooft de editie van 2025 volgens de organisatoren ‘legendarisch’ te worden.

Of het nu de jaren 2000, 2010 of 2020 zijn, Murphy’s uptempo hits domineren al decennia clubs en festival. Deze zomer brengt ze haar pure klasse en energieke show naar WECANDANCE 2025 – een must-see moment voor dance liefhebbers. “Wij verwachten een eclectische, high-energy en genre-overstijgende set van een artieste die al drie decennia lang de dance scene verovert”, aldus WECANDANCE.

Peggy Gou

Dagtickets kosten 74 euro voor zondag 17 augustus zijn nog beschikbaar. Weekendtickets kosten 164 euro en gaan gaan snel de deur uit.

Het festival opent zijn deuren elke dag om 14 uur, na de veelbelovende set van Murphy op zondag 17 Augustus sluit Peggy Gou deze editie af om middernacht. Bezoekers kunnen eenvoudig naar huis reizen met nachttreinen richting Gent, Brugge, Brussel en Antwerpen. Tickets, info & eerste namen op de line-up: wecandance.