Roeselare Jazz Festival vindt dit jaar niet plaats, focus ligt nu op 2024

De organisatie van RSL Jazz Festival heeft vandaag laten weten dat er dit jaar geen editie georganiseerd zal worden.

“In mei 2022 ging de zesde en succesvolle editie van het jazzfestival door op de Trax-site in Roeselare, met op de affiche opnieuw een boeiende mix van internationale en Belgische bands”, klinkt het in een mededeling op de sociale media.

“Sinds het ontstaan in 2015 is RSL Jazz een festival van en met verschillende partners die samen het DNA van het festival bepalen. Door recente wijzigingen in dit team is het niet haalbaar om op korte termijn een kwaliteitsvolle editie op te zetten. Daarom zal het festival zich dit jaar focussen op het samenstellen van nieuwe sterke organisatie om in 2024 met een volgende editie van RSL Jazz uit te pakken.”