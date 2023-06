Roeselaarse orgelzomer gaat op 1 juli van start: “Elf concerten op Roeselaarse orgels”

Zoals gewoonlijk is er heel wat te doen rond orgelmuziek in Roeselare en zo ook dit jaar. Gedurende de zomer en de herfst zetten het stadsbestuur en de Orgelkring Adriaen Willaert Roeselare graag de kerkdeuren open om mensen te laten genieten van het orgel in zijn volle glorie.

Orgelkring Adriaen Willaert organiseert ook dit jaar een tweeluiks festival: het Internationaal Orgelfestival en het Stadsorgelfestival.

Internationaal Orgelfestival

“Het Internationaal Orgelfestival heeft zich ondertussen als vaste waarde gevestigd op de internationale orgelkaart en weet de kenners binnen de wereld van de orgelmuziek sterk te bekoren”, zegt artistiek leider van Orgelkring Adriaen Willaert, Eric Hallein. “Gastorganisten uit Italië en Polen zakken naar Roeselare af om de orgels te bespelen.”

Op zaterdag 1 juli wordt de reeks ‘Orgelzomer in Roeselare’ om 20 uur afgetrapt met het concert ‘Perle Musicali’ van Italiaans duo Cristina Palucci en Walter D’Arcangelo in de Sint-Michielskerk van Roeselare. “Hun gevarieerd en breed toegankelijk programma is een soort muzikale reis doorheen Europa met werken van verschillende componisten zoals Girolamo Frescobaldi, Arcangelo Corelli en Johann Sebastian Bach.”

Op zaterdag 12 augustus brengt Przemyslaw Kapitula uit Warschau het concert ‘Poolse Romantiek’ in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en op vrijdag 10 november is er het ‘Remembrance Concert’ in de Sint-Michielskerk.

Wie een vrijetijdspas heeft betaald vijf euro en voor wie dat niet heeft, bedraagt de kostprijs tien euro.

Stadsorgelfestival

Naast betalende concerten worden er in het kader van het Stadsorgelfestival ook enkele gratis concerten aangeboden in Roeselare, Oekene en Rumbeke. “Deze miniconcerten duren een half uur en zijn bedoeld als kennismaking met orgelmuziek uit verschillende stijlperioden. Er worden verschillende orgeltypes bespeeld en na elk concert is een bezoek aan het orgel mogelijk”, zegt Eric Hallein, die alle bespelingen op zijn rekening neemt.

Deze miniconcerten vinden telkens plaats op de eerste vrijdag van de maanden augustus, september en oktober en op verschillende diverse data.