Roeselaarse koren @The Movies tijdens eerste weekend van december: “Mix van film- en musicalmuziek”

In het weekend van 3 en 4 december slaan Laudato Si’ en het Zilverbergkoor de handen in elkaar voor een avondje @The Movies in de O.-L.-Vrouwekerk en brengen muziek uit films en musicals. We waren benieuwd naar het verhaal achter deze samenwerking en hadden een gesprek met de dirigent en beide voorzitters.

“Het bestuur van Laudato Si’ had eerder al de wens uitgedrukt om een programma rond film- en musicalmuziek samen te stellen”, steekt dirigent Kristof Desmet van wal, “maar verschillende andere projecten én corona zorgden voor uitstel. Uiteindelijk zijn we in februari 2022, na een lange periode van inactiviteit, met een klein hartje aan de voorbereidingen begonnen. Ik vroeg aan de leden van mijn andere koor, het Zilverbergkoor, of ze zin hadden om samen te werken en ze waren meteen enthousiast.” Beide koren zijn vooral als parochiekoor actief in de eredienst. “Een dergelijk initiatief zorgt voor wat variatie”, bevestigt Ludo Bagein, voorzitter van het Zilverbergkoor. “Dat is wel nodig om het vuur brandend te houden.”

Parochiekoren

Laudato Si’ ontstond in 2017 uit de fusie van het St.-Michielskoor en het O.-L-Vrouwekoor Jubilate en is verbonden aan de parochies van St.-Michiel en O.-L.-Vrouw. Het Zilverbergkoor is al bijna 50 jaar actief in Rumbeke. Vele optredens zijn liturgisch getint en hun repertoire bevat heel wat religieuze koormuziek. In september 2017 combineerde dirigent Kristof Desmet zijn engagement in het Zilverbergkoor met een functie in Laudato Si’. “Aangezien beide koren in feite dezelfde doelstellingen en hetzelfde repertoire nastreven, was het logisch dat er ooit wel eens een samenwerking zou komen”, vertelt Kristof verder. “Het Zilverbergkoor deed dit al meermaals, onder andere met het Oosterhuiskoor en met Sursum Corda uit Gullegem. Ook Laudato Si’ stond daar al voor open. Zo’n gezamenlijk project haalt bovendien elk koor ook even uit de eigen cocon. Het verbindt mensen – via de muziek – en ook dat is een belangrijke doelstelling van beide koorverenigingen. Het sociale luik is nooit ver weg. Allebei zetten ze heel sterk in op vriendschap, excursies, feestjes…”

Diverse musici

Behalve een 75-tal koorzangers doen ook enkele professionele musici mee. Wim Berteloot, stadsbeiaardier van Brugge en voormalig dirigent van Laudato Si’, begeleidt op de piano en zorgt tussendoor ook voor wat orgelmuziek. “De O.-L.-Vrouwekerk beschikt over een heel goed orgel”, verduidelijkt Luk Anseeuw, voorzitter van Laudato Si’. “Wim zal ook wat filmmuziek op dat imposante instrument brengen. Zo willen we het publiek tonen dat een orgel niet alleen voor religieuze, maar ook voor profane muziek gebruikt kan worden.” Pianist en accordeonist Brecht Degryse is eveneens van de partij, samen met sopraan Kaatje Chiers en tenor Pieter Vyncke die zowel solo, als in duet of met het koor het een en ander uit films en musicals zullen brengen. Violiste Ellen Vanneste zorgt tussendoor voor vioolklanken en koorlid Johan Vandevelde zal ook één koorwerk met de klarinet begeleiden.

Corona

De coronaperiode was voor vele verenigingen een opdoffer. Plotseling was niets meer mogelijk, repetities werden opgeschort, concerten geannuleerd. Niet elk koor kwam ongehavend uit deze periode. Gelukkig viel de heropstart voor Laudato Si’ en het Zilverbergkoor best mee. In februari 2022 startten beide koren met een bloemlezing uit films en musicals en werkten ze naar het komende project toe. “We begonnen gewoon”, vertelt Ludo Bagein verder, “en we zouden wel zien wat er gebeurde. Intussen zijn er al enkele gezamenlijke repetities geweest. Het is verrijkend om in zo’n grote groep te kunnen meezingen.” De promotiecampagne is intussen volop bezig. In het straatbeeld prijkt een opvallende affiche en op de sociale media verschijnen geregeld berichtjes en sfeerfoto’s. “Een woordje van dank aan de vele sponsors is hier zeker ook op zijn plaats”, benadrukt Luk Anseeuw.

Praktisch

Concert op zaterdag 3 december om 20 uur en op zondag 4 december om 17 uur. De O.-L.-Vrouwekerk. Toegangskaarten bij alle koorleden in voorverkoop aan 18 euro (aan de deur 20 euro) en met een vrijetijdspas 9 euro. In die prijs zit ook een drankje. Telefonisch kan het ook op het nummer 0477 26 86 67 (Laudato Si’) of via mail: guido.rommel@skynet.be en 0476 57 58 84 (Zilverbergkoor) of via mail: ludo.bagein@skynet.be. Nog dit: Wie met de auto komt, houdt best rekening met werken in de omgeving van de kerk. Parkeren kan vlot op de O.-L.-Vrouwemarkt of in de parking onder het station. (AD)