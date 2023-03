Roeselaarse band Monserey komt deze week met debuutalbum: “Onze naam is geïnspireerd op Jempi Monseré”

Dit weekend stelt de Roeselaarse Indie-band Monserey haar debuutalbum ‘All habits die’ voor. De naam is deels geïnspireerd op Jempi Monseré en vanaf vandaag via alle gekende digitale kanalen te beluisteren.

Monserey ontstond zo’n drie jaar geleden na een samenwerking met de Gentse producer Yves Meersschaert, die ook Gabriel Rios, Isolde Lasoen en Kris De Bruyne begeleidde. Zowel zanger-drummer en frontman Thijs Dely (35), toetsenist Mattias Devriendt (36), als bassist Tom Vanneste (38) en Korneel Vervaecke (35) die de sax voor zijn rekening neemt, hebben Roeselaarse roots. “We zijn een hechte vriendengroep die elkaar in het middelbaar leerde kennen. Korneel en Mattias zaten trouwens al samen in de kleuterklas. Muziek is de rode draad door ons leven. Allemaal deden we links en rechts ervaring op bij verschillende bandjes. Met Monserey start momenteel een totaal nieuw verhaal.”

Jempi Monseré

“We waren al een tijdje op zoek naar een groepsnaam toen onze blik – op het terras van Café Cirque – plotseling viel op het standbeeld van wielericoon Jempi Monseré dat vlak voor het koersmuseum staat. Als je op YouTube de Engelse commentaren beluistert toen hij wereldkampioen werd, krijg je instant een blij gevoel. Die invalshoek benadrukt natuurlijk ook onze roots. Daarnaast is de stad Monterey een sfeervolle badplaats in Californië, waar een halve eeuw geleden het legendarische Summer of Love-festival plaatsvond. De perfecte combinatie dus. In onze muziek hoor je invloeden van The National, Radiohead en flarden van Nick Cave. Indie is een soort alternatieve rock waarbij de kunstzinnige pretenties belangrijker zijn dan het commerciële. Je kunt eigenlijk heel breed gaan.”

De laatste jaren ging Thijs door een zwaar dal. Vriendschap en muziek hebben hem door zijn depressie gesleurd. In zijn teksten hoor je zijn gevecht tegen de prestatiemaatschappij, de schade aan zichzelf en de relatie met de mensen om hem heen. In zijn stem klinkt een zekere tristesse door die perfect weergeeft waar het over gaat. “Uiteindelijk resulteerde dit in een acht nummers tellend filmisch album waarbij melancholie, spijt, frustratie en zelfvergeving naar boven komen en wat ook de titel van ons album is geworden: ‘All habits die’. Het werd een luisterplaat waarbij mijn persoonlijke situatie herkenbaar gemaakt is voor meerdere mensen. Een bewuste keuze omdat het de enige manier is om iets authentieks en krachtigs neer te zetten. Mijn persoonlijke favoriet is ‘Drive home’. Een one-take-opname met een magisch moment tussen onze producer en mezelf waarvan ik achteraf even moest bekomen. Een herinnering die ik niet vlug zal vergeten”, mijmert Thijs.

Balthazar

Michiel De Maeseneer, die ook Balthazar onder zijn vleugels heeft, harmoniseerde de klank en feel van onze studio-opnames en ook de vaste drummer van Portland, Arno De Bock, trok mee de studio in. Zo kon ik mij volledig concentreren op mijn zangpartijen.”

Na de online release van hun eerste album zijn deze vier getalenteerde dertigers naarstig op zoek naar een ideale plek om hun releaseshow voor een live publiek te brengen en kijken ze uit naar optredens in het clubcircuit om die plaat zoveel mogelijk te promoten.”