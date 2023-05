Rockliefhebbers welkom op Marollenplein

Statierock, de mooie traditie die in 2015 werd ingezet, komt er ook dit jaar weer aan. “Op pinksterzondag 28 mei is het Marollenplein opnieuw the place to be voor rockliefhebbers”, zegt An Vannevel van de organiserende vzw De Statie.

Statierock vond voor het eerst plaats op 24 april 2015, toen bij het oude stationsgebouwtje dat dienst doet als Jeugdhuis Loco in de Stationsstraat.

Het smaakte toen duidelijk naar meer want er kwam in 2016 al een tweede editie. Het evenement kende een stijgend succes en ontgroeide zo de site bij jeugdhuis Loco. Op 30 april 2017 vond Statierock voor het eerst plaats op het grotere Marollenplein. “Het Marollenplein is op pinksterzondag 28 mei inderdaad opnieuw the place to be voor rockliefhebbers”, zegt An Vannevel van de organiserende vzw De Statie. “Vijf bands zullen er het beste van zichzelf geven.

Gratis

“We starten om 14.30 uur met Chin, een beginnende band maar met gevorderde muzikanten. Hun stijl valt moeilijk te omschrijven. Ik zou zeggen: komen kijken en luisteren! Daarna is het de beurt aan Mister Myst met glamrock van de bovenste plank. Als derde band speelt Goe Poeier. Deze jongens uit de buurt zijn intussen mannen geworden en brengen rock met een bluesy tintje. Als voorlaatste band op de affiche hebben we Cervus: een combinatie van stoner rock en 70’s hardrock met een psychedelisch kantje. We sluiten af met de mannen van Rock Circus, die ons beloofden dat het zeker een stevig feestje zal worden.”

Dankzij de vele sponsors kan Statierock, ondanks stijgende prijzen, opnieuw als gratis toegankelijk festival georganiseerd worden. “Iedereen is welkom bij ons. De doorgewinterde rocker, de mensen uit de buurt die graag een frietje komen eten, de dorstige fietsers op tocht, de muziekliefhebbers die er afspreken met vrienden… We ontvangen ze allemaal met open armen”, geeft An Vannevel nog mee. “En nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn!” (PDV)

Info: www.facebook.com/vzwdestatie