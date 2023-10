Rockband Grant Gale staat voor debuut in De Mooie Molen in Roeselare: “We hebben een eigen unieke sound”

‘Grant Gale’, de nieuwbakken groep waarin vijf West-Vlamingen elkaar vonden, staat voor het grote debuut. Op zaterdag 18 november plannen ze De Mooie Molen in Roeselare plat te spelen. Kurt Wynant, een van de twee frontmannen, doet het verhaal van deze rockband.

Grant Gale is een vijfkoppige rockband met twee frontmannen. De eerste is Kurt Wynant (46 jaar uit Sint-Eloois-Winkel, zang en gitaar). Hij wordt geflankeerd door Glenn Carrein (35 jaar uit Wervik, zang en gitaar). Gilles Delaunoit (37, Wervik) speelt piano, hammond en synthesizers, Francky Desmarets (59, Westouter) is de bassist van dienst, Yentl Lefever (28, Sint-Eloois-Winkel) zit achter de drums. Het is Kurt Wynant die de aanzet gaf voor de nieuwe band. “Eind 2018 had ik besloten om met mijn vorige bands Sax & the City (akoestische covers met uiteraard sax) en Steve Burns Band (blues) te stoppen. Enerzijds door tijdsgebrek door mijn job in horeca (Kurt is uitbater van Keuvelkroeg ’t Arbeidershuis in Sint-Eloois-Winkel, red.) en anderzijds ook wel omdat ik er een beetje was op uitgekeken. Het waren fantastische toffe bands met topmuzikanten, maar het was genoeg geweest. Uiteraard was er al snel een gemis, ik speelde nog steeds heel veel gitaar en had nog een hele boel eigen nummers (muziek en tekst) liggen, die ik wel eens wilde uitwerken met een band. Zo groeide het idee om een nieuwe band op te richten, maar met compleet nieuwe muzikanten die elkaar nog niet zo goed kennen. Op die manier weet je niet welke richting de nieuwe nummers zullen uitgaan en hangt er een leuke spanning.”

Goede mix

De eerste twee muzikanten voor de nieuwe band had Kurt al snel in het vizier. “Glenn, die toen bij Fat Max speelde en waarmee ik al een vriendschappelijke klik had in onze zaak, en Yentl, die ik al enkele keren aan het werk had gezien en een heel goede energieke drummer vond. Toen ik de vraag stelde waren beide heren eerder verrast, maar ze stemden toe. Met ons drieën zijn we toen op zoek gegaan naar een pianist en een bassist. Na een korte zoektocht zijn we eind 2021 in alle stilte gestart met repeteren in studio The Musical Box in Roeselare. We hebben bewust gekozen om in alle stilte te werken, en pas naar buiten te komen wanneer we een set klaar hadden. Het bleek een goede mix, want de nummers kregen al snel vorm, én vooral vonden we al snel onze eigen sound. We zijn gestart eind 2021, en enkel voor bas hebben we nog even moeten zoeken naar de geschikte muzikant voor deze band. Uiteindelijk zijn we bij Francky Desmarets uitgekomen, en nu vormen we een heel hechte en productieve band.

“Met twee frontzangers kunnen we extra power brengen in onze set”

De naam Grant Gale betekent ‘grootse storm’. “Met een spellingsfout.” (lacht) “Ik zocht iets dat vooral goed bekte en ook wat dubbel was. Grand Gale is het Engels voor grootse storm, maar door Grand met een t te schrijven lijkt het wel een naam van een artiest. Omdat we met verschillende leeftijden zitten in de band, mensen met een verschillende background en muzieksmaak, hebben we echt wel onze eigen sound weten te vinden. Dat was dan ook de bedoeling. De nummers die ik altijd heb geschreven met een stevige basis in de bluesmuziek en rock zijn uitgegroeid tot echte rocknummers. We hebben een moderne rocksound, maar je hoort duidelijk elementen van 70’s rock en progrock in onze nummers. Denk aan Deep Purple, Led Zeppelin, Black Crowes,…. Bovendien zijn er twee frontzangers, Glenn en ik zelf, waardoor we heel veel variatie en power in onze set kunnen brengen”, argumenteert Kurt.

Nog geen album

Grant Gale voelt zich klaar om naar buiten te treden. “We hebben nog geen album opgenomen, omdat we graag eerst op het podium willen staan. Live voel je beter aan wat werkt en eventueel minder werkt, zodat we daar zeker nog lessen uit kunnen trekken. Wel hebben we vier nummers opgenomen als demo, zodat we toch iets hebben om naar organisatoren en publiek toe te gaan. Deze nummers zijn te horen op onze VI.be- pagina en onze Facebook-pagina.”

Op zaterdag 18 november om 21 uur (deuren gaan open om 19 u. staat het eerste optreden van Grant Gale gepland. Plaats van de afspraak is De Mooie Molen in de Meenseheirweg 39 in Roeselare. Een toegangsticket kost vijf euro. “Hopelijk komen er heel wat organisatoren en publiek kijken en kunnen we wat optredens boeken voor de toekomst!”