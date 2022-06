Rock op het Plein presenteert nieuwe huisstijl

De organisatoren van Rock op het Plein presenteerden hun nieuwe huisstijl. “Samen met enkele nieuwe bestuursleden en onze vaste ploeg geven we er een stevige lap op na de coronacrisis”, zegt voorzitter Dylan Hoornaert. “De basis van het festival blijft behouden, maar onze nieuwe stijl is de eerste vernieuwing.”

De muzikale opener van de vijfdaagse zomerkermis bestaat sinds 1983 en vond al 38 keer plaats. Eén keer niet door de pandemie. Tobacco Town Music stond al voor twaalf edities in. Ondertussen werd de eerste groep voor vrijdag 19 augustus bekendgemaakt. Ramkot zorgt voor een stevige portie gitaargeweld. Ze werden vorig jaar de winnaars van De Nieuwe Lichting. Het trio komt uit Gent en weet, conform aan de eeuwenoude rocktradities, met een eigen visie songs te maken waarbij headbangen en dansen perfect hand in hand gaan. Gevormd eind 2017, zorgen ze voor herkenbare en compacte sound. Voor fans van Queens of the Stone Age, The Raconteurs, Millionaire, Soulwax, De Staat en STAKE.

Aanstormend talent

“Tobacco Town Music staat erop om naast het aanstormend talent ook de crème de la crème van de Belgische pop- en rockscène en sinds een paar jaar ook topdeejays op de affiche te plaatsen in het unieke kader van het Sint-Maartensplein”, zegt de voorzitter. “We kunnen wel al meegeven dat de acts dit jaar met veel meer zullen zijn dan anders.” De organisatoren zijn op zoek naar poëten en woordkunstenaars jonger dan 25 jaar. Ze kunnen voor 22 juni zinspelingen, gedichten, woordspinsels en poëtische capriolen bezorgen via rohpwordslam@gmail.com. De inzendingen worden mogelijks verwerkt in de graphics van de entreeboog. Er zijn twee VIP-tickets te winnen. (EDB)