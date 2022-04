Rock Kappaert is aan negende editie toe: “Deze keer in de buitenlucht”

Op vrijdag 29 april is er opnieuw Rock Kappaert. Ondertussen een vast onderdeel van de Meifeesten geworden. Het event vindt dit jaar voor het eerst in openlucht plaats. Zo wil men coronaveilig werken.

Rock Kappaert bestaat 11 jaar, maar door de twee coronajaren is men pas toe aan de negende editie. “Mijn schoonvader, Gerard Amelynck, die toen voorzitter was van het feestcomité, vroeg me elf jaar terug op de vrijdagavond van het kermisweekend iets te organiseren met optredens. Vroeger werd dit deel van het feest ingenomen door de voorstelling van de kandidaten van de Meikoningin. Toen men stopte met die verkiezing, viel uiteraard ook dit onderdeel weg. Rock Kappaert was geboren”, blikt Marc Vangheluwe terug. Naast hem bestaat de organiserende ploeg uit Koen Vanassche, Dirk Tytgat, Filip Vankeirsbilck en Andres Vandenborre. Joyce Bulcaen en Kris Vermeulen zijn de contactpersonen met het feestcomité van de Kappaert. Van bij de start kende Rock Kappaert heel wat bijval. “We proberen altijd een affiche samen te stellen met plaatselijk talent en groepen die al enige naam verworven hebben in het genre. De editie met Discordia was een absolute topper. Mede door dit succes is Rock Kappaert geen onbekende meer in het muziekmilieu. Er zijn zelfs groepen die vragen om hier op te treden.”

Affiche

Men begint met Common Sins, een band uit Zwevegem die vooral Old School Hardcore speelt. Daarna is de Kortrijkse band Chalice aan de beurt. Zij zijn gekend voor Melodic Death Metal. Dan komen we aan de grotere namen in het genre met Bark uit Antwerpen. Zij mochten reeds spelen op Graspop en Alcatraz en hebben ondertussen al 3 cd’s en 1 EP uit. Afsluiten doet men met Cowboys en Aliens uit de regio Brugge. Zij waren eveneens al te gast op Graspop en Alcatraz en hebben ook al enkele cd’s uit. “Wat ons festival tevens bijzonder maakt, is dat het volledig gratis is en een pintje slechts 2 euro per stuk kost”, voegt Filip Vankeirsbilck er na het voorstellen van de affiche meteen aan toe.

eerste en laatste keer

Voor het eerst gaat Rock Kappaert ook door in openlucht. Niet van harte, zo blijkt. “We hebben in volle coronatijd moeten beslissen of we gingen organiseren of niet. We kozen er dus voor om naar buiten te trekken. Ook de Meifeesten zelf hebben vooral buitenactiviteiten op de affiche staan. Het is de eerste en hopelijk ook meteen de laatste keer dat we onze vaste stek moeten verlaten”, vertelt Marc Vangheluwe. “Nu zijn we afhankelijk van het weer wat de publieke opkomst betreft en kunnen we ook geen afterparty organiseren, om de geluidsoverlast te beperken. We stoppen dus om 1 uur ‘s nachts.” Anderzijds is men wel blij dat na een pauze van twee jaar er terug een Rock Kappaert kan doorgaan. “Het is weliswaar op een kleiner podium, maar de bands maakten daar geen bezwaar van. Integendeel, ze zijn blij dat ze opnieuw kunnen optreden. Ze hebben er, net zoals wij, duidelijk veel zin in.”, besluit Filip Vankeirsbilck. (GVZ)

Rock Kappaert op 29 april vanaf 19.30 uur aan OC Kappaert, Sint-Jozefstraat in Zwevegem.