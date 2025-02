Robin (40) en Christophe (41) produceren samen techno -en housetracks: “We zitten nog altijd in een leerproces”

Robin Vanneuville uit Oostduinkerke en Christoph Provoost uit Slijpe hebben onlangs drie zelfgemaakte tracks gelanceerd op Spotify. De twee vrienden hopen nu dat hun creaties de weg vinden naar het grote publiek, want ze hebben zelfs al een artiestennaam bedacht. “Tijdens mijn jeugd heeft mijn moeder een relatie gehad met een portier en een dj. Zo werd muziek een belangrijk onderdeel van mijn leven”, vertelt Christophe.

“De interesse voor muziek begon op mijn 15de”, vertelt Robin die een fietshandel uitbaat in Oostduinkerke. “Thuis had ik een installatie en ik draaide dagelijks muziek. Dat kwam natuurlijk wat op de achtergrond toen ik begon te werken en een gezin met kinderen kreeg. Na een verhuis wordt dat muziekgerief plots op zolder weggestopt. Sinds 2,5 jaar heb ik de draad weer opgepikt. In plaats van muziek te draaien, ga ik een stap verder en kan ik mijn creativiteit kwijt in het maken van elektronische nummers. Het is leuk om daarmee naar buiten te treden. Het geeft veel voldoening als je erkenning krijgt van de mensen rondom je en ziet dat ook de buitenwereld geniet van de muziek die je maakt.”

“Ik was een echte partyboy”, vult Christophe aan. “Ik ging vaak naar discotheken en festivals, waaronder zelfs de Love Parade in Berlijn. Tijdens mijn jeugd heeft mijn moeder een relatie gehad met een portier en een dj; daardoor werd muziek een belangrijk onderdeel van mijn leven. Voor mij draait muziek om emotie: ik kan zowel naar klassiek luisteren als naar metal, maar mijn voorkeur blijft bij elektronische dansmuziek zoals melodische house en stevige techno tussen de 135 en 138 beats per minuut. Onze favoriete producers zijn Carl Cox, Paul Kalkbrenner, Joyhauser en Charlotte de Witte. Eigenlijk ben ik al zes jaar geleden begonnen met produceren, maar wel met pauzes. Ik was veel bezig met onze B&B Intermezzo, die nu te koop staat, en natuurlijk zijn er mijn twee kindjes. Sinds 2023 heb ik me weer intensief op de muziek gestort.”

Leerproces

De vrienden kennen elkaar al 25 jaar en hebben elkaar nu teruggevonden dankzij hun gezamenlijke passie voor muziek. “We zijn er allebei intensief mee bezig ‘s avonds. Ieder op zijn eigen computer en randapparatuur en we wisselen de tracks die we maken uit. We komen ook samen om aan het eindresultaat te sleutelen. We zitten nog altijd in een leerproces, want eigenlijk staan we nog nergens in vergelijking met mensen die ervoor gestudeerd hebben of zelf een instrument bespelen. Ik heb vier jaar notenleer gevolgd maar dat is slechts een basis. Voor de mastering doen we een beroep op een professionele geluidstechnicus in een audiostudio. Hij neemt de laatste 20 procent van onze tracks voor zijn rekening. In de toekomst zouden we graag zelf een basisstudio uitbouwen”, verduidelijkt Robin.

Het tweetal heeft nu drie nummers gelanceerd op een eigen Spotify-profiel. En dat doen ze onder de artiestennaam ‘The Profasi’, wat een link is naar ‘Prof’, de bijnaam die Christophe al sinds jongs af aan krijgt van zijn vrienden en een verwijzing naar zijn familienaam. “Met ‘Vesper’ trekken we de kaart van de house terwijl ‘Designer Clothes‘ aanstekelijke techno met vocals en een stevige drop is. De inspiratie voor ‘Call From UNVRS’ vonden we bij een nieuwe club die in de zomer van 2025 op Ibiza zal openen. Op 1 februari lanceren we ‘Jungle Riot’ en een maand later volgt ‘Profilerob’. Het is natuurlijk onze droom om ooit te kunnen optreden met onze eigen muziek. We zien wel wat de toekomst brengt.” (FV)